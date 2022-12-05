Переграла саму себе: Стужук викрили з нібито підпалом будинку у Ризі (фото)

Скандальну блогерку присоромили за брехню

Вагітну Софію Стужук звинуватили у невдалому та цинічному самопіарі. Тільки нещодавно блогерка поскаржилася на те, що її будинок у Ризі намагалися підпалити невідомі, кинувши на стіну гаража коктейль Молотова, як тепер у мережі з’явилася інформація, що цим "зловмисником" виявився її коханий, від якого Стужук чекає на дитину.

Про це повідомила блогерка Анна Алхім, яка розмістила у своєму Телеграм-каналі скріншоти коментарів інших користувачів, які стверджують, що "підпалив" будинок саме наречений Софії — його вирахували по камерах із сусіднього будинку.

"Аж пересмикнуло від такого цинізму. Невдалу тему для піару вибрала. Коли твоїх співгромадян вбивають балістичними ракетами — все не так однозначно і карма у них така, а ти голуб світу і поза політикою, а коли в тебе петардою запустили — ко-ко-ко. Замах на життя. От гнида", — написала Анна Алхім.

Додамо, що нещодавно Стужук відхрестилася від України, заявивши, що більше не повернеться на батьківщину.

Нагадаємо, що Софія Стужук неодноразово потрапляла у скандали. Суспільність бурхливо обговорювала її пологи в басейні, пластичні операції та зарахування себе до "рускіх". Після 24 лютого Софія Стужук виїхала до Латвії до бойфренда Антона. Про напад росіян на територію України довго мовчала, у своєму профілі про війну практично не згадує і прямо не називає росію винною у нападі.