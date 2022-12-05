Переиграла саму себя: Стужук разоблачили с якобы поджогом дома в Риге (фото)

Скандальную блогершу пристыдили за вранье

Беременную Софию Стужук обвинили в неудачном и циничном самопиаре. Только недавно блогерша пожаловалась на то, что ее дом в Риге пытались поджечь неизвестные, бросив на стену гаража коктейль Молотова, как теперь в сети появилась информация, что этим "злоумышленником" оказался ее возлюбленный, от которого Стужук ждет ребенка.

Об этом сообщила блогерша Анна Алхим, которая разместила в своем Телеграм-канале скриншоты комментариев других пользователей, которые утверждают, что "поджог" дом именно жених Софии — его вычислили по камерам из соседнего дома.

"Аж передернуло от такого цинизма. Неудачную тему для пиара выбрала. Когда твоих сограждан убивают баллистическими ракетами — все не так однозначно и карма у них такая, а ты голубь мира и вне политики, а когда в тебя петардой запустили — ко-ко-ко. Покушение на жизнь. Вот гнида", — написала Анна Алхим.

Добавим, что недавно Стужук открестилась от Украины, заявив, что больше не вернется на родину.

Напомним, что София Стужук не раз попадала в скандалы. Общественность бурно обсуждала ее роды в бассейне, пластические операции и причисление себя к "русским". После 24 февраля София Стужук выехала в Латвию к бойфренду Антону. О нападении россиян на территорию Украины долго молчала, в своем профиле о войне практически не упоминает и прямо не называет россию виновной в нападении.