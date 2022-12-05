Путинист Григорий Лепс сломал человеку нос за отказ с ним играть: видео драки

Теперь певцу-драчуну грозит уголовное дело

Путинист Григорий Лепс, который ранее засветился на Донбассе с оружием, сломал человеку нос за отказ играть с ним в нарды. Драку пропутинский певец спровоцировал в российском Питере.

Об этом сообщает Mash на Мойке.

Как утверждает адвокат пострадавшего Дмитрия, музыкант предложил ему сыграть на 10 тысяч долларов, но такой суммы у мужчины не было, что и спровоцировало конфликт. Избитому зафиксировали перелом костей носа со смещением обломков.

Теперь певцу-драчуну и его охраннику грозит уголовное дело по статье "причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц". Пострадавшие направили заявление в суд.

Напомним, что Григорий Лепс — это российский певец, исполнитель хитов "Рюмка водки" и "Она не твоя". Является поклонником политики президента россии владимира путина.

Григорий Лепс внесен в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение границы Украины. В сентябре 2020-го года Григорий Лепс дал концерт в оккупированном Донецке. С апреля 2021 года СБУ запретило Григорию Лепсу въезд на территорию Украины.