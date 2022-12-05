Путініст Григорій Лепс зламав людині ніс за відмову з нею грати: відео бійки

Тепер співаку-драчуну загрожує кримінальна справа

Путініст Григорій Лепс, який раніше засвітився на Донбасі зі зброєю, зламав людині ніс за відмову грати з нею в нарди. Бійку пропутинський співак спровокував у російському Пітері.

Про це повідомляє Mash на Мойке.

Як стверджує адвокат постраждалого Дмитра, музикант запропонував йому зіграти на 10 тисяч доларів, але такої суми чоловік не мав, що й спровокувало конфлікт. Побитому зафіксували перелом кісток носа зі зміщенням уламків.

Тепер співаку-драчуну та його охоронцеві загрожує кримінальна справа за статтею "заподіяння шкоди здоров’ю середньої тяжкості групою осіб". Постраждалі направили заяву до суду.

Нагадаємо, що Григорій Лепс — це російський співак, виконавець хітів "Черка горілки" та "Вона не твоя". Є шанувальником політики президента Росії Володимира Путіна.

Григорія Лепса внесено до бази сайту "Миротворець" за свідоме порушення кордону України. У вересні 2020 року Григорій Лепс дав концерт в окупованому Донецьку. З квітня 2021 року СБУ заборонило Григорію Лепсу в’їзд на територію України.