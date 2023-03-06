Скандальный "комик" Щегель, оскорбивший Украину, записал видео с извинениями

Щегель называл Украину Северной Кореей и "цирком с дебилами"

Скандальный комик Андрей Щегель записал видео с извинениями. Он пожаловался на угрозы, адресованные ему и его семье. А также попытался объяснить свои слова.

"Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека – погибать на войне. Я имею в виду, что украинцы сознательно выбирают Украину и желание за нее бороться, что в результате, к сожалению, порой приводит к гибели ее лучших детей", — говорит комик.

Щегель добавляет, что его бурное видео, где он назвал Украину – Северной Кореей и "цирком с дебилами" – это было следствием гневной реакции на угрозы ему и родным. Такие, говорит комик, приходили регулярно – доходило даже до угроз расправой.

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