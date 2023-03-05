Оскандалившаяся блогерша-"эскортница" с наградой от ГУР признала Крым украинским (фото)

Девушка заявила, что Крым — это все же Украина

Украинская блогерша Ксюша Манекен (наст. имя Оксана Волощук) отреагировала на критику украинцев, которые посчитали ее награждения Главным управлением разведки Украины совершенно несправедливым.

В Инстаграме девушка заявила, что испытала на себе за прошедшие сутки море негатива, по словам Оксаны, местами оправданного. Она отметила, что всем людям свойственно ошибаться. Только сейчас блогерша заявила, что признает свою вину за неоднозначные слова о Крыме.

"Сейчас я хочу публично признать, что много лет назад была не права касательно своего мнения по Крыму. Не осведомлена и не вовлечена. Мне искренне жаль. Крым — это Украина", — написала Манекен. Отметим, что украинская блогерша, на страницу которой в соцсети подписано свыше 400 тысяч человек, отказывается переходить на украинский язык.

Ксюша Манекен извинилась за свои слова о Крыме

Напомним, что в 2020 году Ксюша Манекен написала в Инстаграме: "Неважно, чей Крым, главное, что в Крыму все мирно", и что после аннексии россией полуострова он "преобразился".

Добавим, что остальные участники скандального собрания с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком никак не комментируют шквал хейта. Лишь блогерша Саша Бо заявила в сторис Инстаграма, что кроме ее коллеги Манекен никто никаких медалей и наград не получал. Также девушка заявила, что украинские инстаблогеры возьмут на себя задачу способствовать в том, "чтобы люди мыслили критично", "работы будет очень много, потому что информационная война способствует расколу".

Ранее "Телеграф" писал подробнее о том, как отреагировали в сети на встречу в Офисе президента с инстаблогерами. Также напомним, что накануне скандал вызвало высказывание известного украинского комика, сбежавшего в Турцию от мобилизации.