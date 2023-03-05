Блогерка-"ескортниця", яка оскандалилася з нагородою від ГУР, визнала Крим українським (фото)

Дівчина заявила, що Крим — це все ж таки Україна

Українська блогерка Ксюша Манекен (справжнє ім’я Оксана Волощук) відреагувала на критику українців, які вважають її нагородження Головним управлінням розвідки України абсолютно несправедливим.

В Інстаграмі дівчина заявила, що відчула на собі минулої доби море негативу, за словами Оксани, місцями виправданого. Вона наголосила, що всім людям властиво помилятися. Тільки зараз блогерка заявила, що визнає свою провину за неоднозначні слова про Крим.

"Наразі я хочу публічно визнати, що багато років тому була не права щодо своєї думки щодо Криму. Не обізнана і не залучена. Мені щиро шкода. Крим — це Україна", — написала Манекен. Зазначимо, що українська блогерка, на сторінку якої в соцмережі підписано понад 400 тисяч людей, відмовляється переходити на українську мову.

Ксюша Манекен попросила вибачення за свої слова про Крим

Нагадаємо, що у 2020 році Ксюша Манекен написала в Інстаграмі: "Не має значення, чий Крим, головне, що в Криму все мирно", і що після анексії росією півострова він "преобразився".

Додамо, що решта учасників скандальних зборів із радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком ніяк не коментують шквал хейту. Лише блогерка Саша Бо заявила у сторіс Інстаграму, що окрім її колеги Манекен ніхто жодних медалей та нагород не отримував. Також дівчина заявила, що українські інстаблогери візьмуть на себе завдання сприяти тому, "щоб люди мислили критично", "роботи буде дуже багато, тому що інформаційна війна сприяє розколу".

Раніше "Телеграф" писав докладніше про те, як відреагували у мережі на зустріч в Офісі президента з інстаблогерами. Також нагадаємо, що напередодні скандал викликав висловлювання відомого українського коміка, який втік до Туреччини від мобілізації.