"По ходу фотки з Мальдів тепер легалізовані у якості мотивації": в мережі засміяли збори інстаблогерів в Офісі президента (фото)

Українці обурюються через людей, які нібито мотивують їх кадрами з дорогих курортів і брендованими речами

Українські блогери-мільйонники, серед яких були Саша Бо, Таня Парфільєва, Ксюша Манекен, Євгеній Таллер, організатор "голодної туси блогерів" Олександр Заліско, Нікіта Добринін, нещодавно зустрілися з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком. Всі зібралися для того, аби обговорити питання інформаційної війни і мотивацію українців. Справа нібито корисна, але все ж з'явились певні нюанси.

"Як не вигоріти, не впасти у депресію і що робити, щоб підтримувати бойовий дух. Це було дуже мотивуюче", – поділилася після зборів Саша Бо. Варто зазначити, що більшість блогерів вважають себе лідерами думок, а тому до них мали б прислухатися дуже багато користувачів соціальних мереж, які вже звикли жити в умовах воєнного стану. При цьому українці обурились даному засіданню.

Виявляється, не всім подобається споглядати "мотивуючі" пости українських інфлюенсерів з фото, зроблені під час відпочинку на дорогих курортах, рекламою брендованих речей, коштовностей, які не можуть собі дозволити велика кількість громадян під час війни. Наприклад, деякі користувачі згадали про нещодавній відпочинок Саші Бо на Мальдівах.

"Офіс президента зібрав інстаблогерів, щоб обговорити "мотивацію населення" під час війни… Ну все, по ходу полуничка, фотки з Мальдів та інші атрибути лухарі офіційно легалізовані у якості мотивації", — жартують в мережі.

Зазначимо, що певні блогери не публікують на своїх підтверджених сторінках інформацію про війну на своїй батьківщині, іноді обходиться всього лиш окремими постами в сторіз Інстаграму. Користі з обговорення з Подоляком інформаційної війни не принесло.

Саша Бо відпочивала на Мальдівах з сім'єю

Блогерка у вінтажній шубі

Таня Парфільєва мотивує підписників

В минулому році дівчина відпочивала у Відні

Особливо впадає в око те, що з деякими блогерами, які ще досі не перейшли на державну українську мову, сам Михайло Подоляк розмовляв російською. Обурливих коментарів дуже багато.

Яке закінчення війни коли офіційні представники уряду розмовляють мовою окупанта в публічному просторі?

Чому він говорив РОСІЙСЬКОЮ?

Радник балакає російською ???????

Треба було ще влаштувати там "голодну тусу" майже всі зібрались з попередньої

Господи, це був іспанський стид вся ця блогерська "голодна" туса в адміністрації президента. Жах. Я лиш боюся, щоб цей позор не пішов на російські пропагандистські канали і в західну пресу. Вибачте, але що можна з цими дегенератами обговорювати?

Варто додати, що деякі з вищезгаданих блогерів раніше потрапили в скандал через сумнозвісну "голодну тусу" у Львові. Після того як топові українські лідери думок, такі як Саша Бо та Олександр Заліско, "забули" про День пам’яті жертв Голодоморів, з ними почали розривати контракти великі компанії та бренди, від чого, що логічно, ті почали втрачати гроші.