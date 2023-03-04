Блогерка-"ескортниця" отримала нагороду від ГУР: у мережі бурхливо обговорюють

Дівчина пообіцяла розповісти, як отримала медаль, але після перемоги

Радник голови ОП Михайло Подоляк зустрівся з українськими блогерами та інфлюенсерами. Серед них були Саша Бо, Євгена Таллер, Ксюша Манекен, Настя Єлісєєва, Микита Добринін,Таня Парфільєва, та Даша Квіткова, а також інші. Про це блогери самі діляться на своїх сторінках.

Найбільшим галасом обернувся той факт, що під час заходу українська блогерка Ксюша Манекен отримала відзнаку від Головного управління розвідки медаль "За сприяння воєнній розвідці Україні" II ступеня. Її справжнє ім’я – Оксана Волощук – відома українська інстаблогерка (413 тис. підписників), фотомодель, а також займається шлюбним бізнесом.

У мережі про неї ще згадують, як про ескортницю, оскільки в інтерв’ю Раміні Есхакзай вона розповіла, що з 19 до 22 років займалася ескортом, однак потім відкрила шлюбну агенцію. У себе на сторінці в Instagram вона заявила, що отримала медаль від ГУР. Поки що невідомо, за що Волощук отримала відзнаку, однак пообіцяла розповісти про це після закінчення війни.

У мережі здійнявся галас через отримання блогеркою відзнаки. Людей збентежила сама діяльність Волощук, оскільки у соцмережах у неї переважно фото з жанру легкої еротики чи ню. Крім того, їй пригадали вислови кількарічної давності щодо Криму.

Сама дівчина відреагувала на це, сказала, що тоді не цікавилася політикою і не розуміла, що відбувається. Але нині це змінилося.

У соцмережах продовжується бурхливе обговорення події. Говорять і щодо неоднозначності самого заходу, і згадують інших блогерів, які присвятили свою діяльність більш патріотичній тематиці, ніж ті, що були запрошені.

Волощук навіть потрапила до бази центру "Миротворець". Там наголошують на тому, що вона легалізувала кремлівські наративи.

Тим часом видання "УНІАН" поговорило із представником Офісу президента, який частково спростував інформацію про нагороду. На зустрічі Ксюшу Манекен (Оксану Волощук) нічим не нагороджували. Відомчу відзнаку вона отримала від ГУР раніше.

За словами решти блогерів, на зустрічі вони "обговорювали питання інформаційної війни та мотивації населення, а також як не вигоріти, не впасти в депресію і що робити, щоб підтримувати бойовий дух". Так, блогерка Саша Бо поцікавилася, коли закінчиться війна, на що Подоляк відповів:

"Пояснюю прямо. 2023 рік. Все закінчиться". Після цього Подоляка попросили "дати слово пацана", у відповідь на це той розсміявся.

Додамо, "Телеграф" писав докладніше про те, як відреагували в мережі на зустріч в Офісі президента з інстаблогерами. Також нагадаємо, що напередодні скандал викликав вислів відомого українського коміка, який утік до Туреччини.