63-річний пенсіонер став TikTok-блогером, аби збирати гроші на ЗСУ – він також служить (відео)

Пенсіонер вирішив захищати країну, а на додачу ще й став волонтером

Анатолій Брик родом із містечка Сарни на Рівненщині служить добровольцем у місцевому формуванні тергромади та веде TikTok. В той самий час він пенсіонер, оскільки Анатолію виповнилося 63 роки. І у нього є дещо спільне із Люком Скайвокером — обоє збирають гроші на техніку для ЗСУ.

Чоловік має позивний "Дід". Місяць тому він виклав своє перше відео у TikTok, а зараз має 10 тисяч підписників. Нині він активно проводить стріми для збору грошей на пікапи українській армії, пише "Сарни.News".

Один стрім у мене тривав 22 години безперервно, — розповідає Анатолій. За його словами, підписники дають йому великий заряд енергії. А він сам закликає аудиторію донатити.

Давайте, 2 автівки до суботи — ще 15 тисяч гривень треба перерахувати, — говорить Анатолій під час стріму 1 березня. На одну автівку він уже назбирав.

За словами Анатолія Брика, на початку війни він хотів потрапити на фронт. Однак через вік все ж відмовився від цієї ідеї, але добивався, щоб його взяли принаймні служити на своїй малій батьківщині. Так він потрапив у добровольче формування тергромади.

Позивний "Дід" у нього з’явився, коли Анатолія вперше відправили копати окопи. Тоді молодший за нього командир звернувся до нього словом "Дід" — так і повелося. У "Діда" на ТіkTok-каналі є два види контенту. Він або веде стріми та закликає підписників скидати гроші, відповідає на питання й танцює, або під музику просто дивиться в камеру – часто у службовому одязі.

Нагадаємо, пенсіонер із Авдіївки виніс зі свого городу 12 мін, щоб посадити картоплю, а от 13-та вибухнула. Також "Телеграф" розповідав про те, як волонтери купують і передають авто на фронт.