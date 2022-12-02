Виніс із городу 12 мін, 13-а вибухнула: у Львові поставили протез відчайдушному українцю

Працьовитий чоловік розмінував город, щоб викопати картоплю

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка калічить і забирає життя не лише солдатів на фронті, а й залишає небезпечні "подарунки" мирним громадянам.

Черговою жертвою російської агресії став 70-річний пенсіонер із Авдіївки. Чоловік власноруч намагався розмінувати свій город. Як повідомляється на офіційній сторінці Першого медичного об’єднання Львова, Олександр Доронін виніс зі свого городу 12 хв, щоб викопати картоплю, але 13-та вибухнула.

Чоловік протягом півроку жив під щоденними обстрілами та намагався вести звичний побут.

"Доглядав двох кішок і собак, возився по господарству, обробляв город. У серпні вирішив викопати картоплю. І, щоб це зробити, самостійно розчищав "усіяний" мінами город. Після того як виніс 12 боєприпасів, пролунав вибух", — повідомили в лікарні.

Через потужний вибух Олександр Доронін знепритомнів, а коли прийшов до тями, побачив, що втратив ногу. Але незламаний чоловік, борючись за своє життя, на одних руках проповз близько 150 метрів до найближчого будинку. Закривавленого пенсіонера помітили сусіди, які надали йому першу допомогу та доправили його до напівзруйнованої лікарні. Невдовзі Олександра евакуювали до Львова.

"У Національному реабілітаційному центрі "Незламні" Першого медоб’єднання Львова Олександр Федорович вже понад три місяці. За цей час хірургам вдалося залікувати ампутовану кінцівку та підготувати її до протезування", — йдеться у повідомленні.

І ось днями чоловікові встановили протез і вперше з 13 серпня Олександр Федорович пройшов кілька кроків без милиць. У медичній установі зазначили, що попереду у пацієнта ще довгий шлях реабілітації, щоб він зміг впевнено стояти на ногах, але результат вартий витрачених зусиль.

"В Авдіївці Олександр Федорович прожив усе життя. І хоча з рідних у місті в нього нікого не залишилося, він мріє туди повернутися. Там на нього чекають його коти та пес. Та й город навесні треба садити", — додали в лікарні.

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