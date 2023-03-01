63-летний пенсионер стал TikTok-блогером, чтобы собирать деньги на ВСУ – он также служит (видео)

Пенсионер решил защищать страну, а вдобавок еще и стал волонтером.

63-летний пенсионер Анатолий Брик из города Сарны Ровенской области служит добровольцем в местном формировании тергромады и ведет TikTok. У него есть нечто общее с Люком Скайуокером, ведь оба собирают деньги на технику для ВСУ.

У мужчины есть позывной "Дед". Месяц назад он выложил свое первое видео в TikTok, а сейчас имеет 10 тысяч подписчиков. Сейчас он активно проводит стрим для сбора денег на пикапы для украинской армии, пишет издание "Сарны.News".

Один стрим у меня длился 22 часа непрерывно, – рассказывает Анатолий. По его словам, подписчики дают ему огромный заряд энергии. А он сам призывает аудиторию донатить.

"Давайте, два автомобиля до субботы – еще 15 тысяч гривен надо перечислить", – говорит Анатолий во время стрима 1 марта. На один автомобиль он уже насобирал.

По словам Анатолия Брика, в начале войны он хотел попасть на фронт. Однако из-за возраста все же отказался, но добивался, чтобы его взяли по крайней мере служить на малой родине. Так он попал в добровольческое формирование тергромады.

Позывной "Дед" у него появился, когда Анатолия впервые отправили рыть окопы. Тогда командир, который был был моложе него, обратился словом "Дед" — так и повелось. У "Деда" на ТikTok-канале есть два вида контента. Он либо ведет стрим и призывает подписчиков сбрасывать деньги, либо отвечает на вопросы и танцует, либо под музыку просто смотрит в камеру – часто в военной форме.

Напомним, пенсионер из Авдеевки вынес из своего огорода 12 мин, чтобы посадить картофель, а вот 13-я взорвалась. Также "Телеграф" рассказывал о том, как волонтеры покупают и передают авто на фронт.