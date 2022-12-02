Вынес с огорода 12 мин, 13-я взорвалась: во Львове поставили протез отчаянному украинцу

Трудолюбивый мужчина разминировал огород, чтобы выкопать картошку

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая калечит и уносит жизни не только солдат на фронте, но и оставляет опасные "подарки" мирным гражданам.

Очередной жертвой российской агрессии стал 70-летний пенсионер из Авдеевки. Мужчина собственными силами пытался разминировать свой огород. Как сообщается на официальной странице Первого медицинского объединение Львова, Александр Доронин вынес из своего огорода 12 мин, чтобы выкопать картошку, но 13-я – взорвалась.

Мужчина на протяжении полугода жил под ежедневными обстрелами и пытался вести привычный быт.

"Ухаживал за двумя кошками и собакой, возился по хозяйству, обрабатывал огород. В августе решил выкопать картошку. И, чтобы это сделать, самостоятельно расчищал "усеянный" минами огород. После того как вынес 12 боеприпасов, раздался взрыв", — сообщили в больнице.

Из-за мощного взрыва Александр Доронин потерял сознание, а когда очнулся, увидел, что лишился ноги. Но несломленный мужчина, борясь за свою жизнь, на одних только руках прополз около 150 метров до ближайшего дома. Окровавленного пенсионера заметили соседи, которые оказали ему первую помощь и доставили его в полуразрушенную больницу. Вскоре Александра эвакуировали во Львов.

"В Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" Первого медобъединения Львова Александр Федорович уже более трех месяцев. За это время хирургам удалось залечить ампутированную конечность и подготовить ее к протезированию", — говорится в сообщении.

И вот на днях мужчине установили протез и впервые с 13 августа Александр Федорович прошел несколько шагов без костылей. В медицинском учреждении отметили, что впереди у пациента еще долгий путь реабилитации, чтобы он смог уверенно стоять на ногах, но результат стоит потраченных усилий.

"В Авдеевке Александр Федорович прожил всю жизнь. И хотя из родных в городе у него никого не осталось, он мечтает туда вернуться. Там его ждут его коты и пес. Да и огород весной надо сажать", — добавили в больнице.

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