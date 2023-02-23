"Один пикап за 10 дней спас жизнь 18 военных": как волонтеры покупают и передают авто на фронт

"Телеграф" узнавал, как и почему волонтеры первыми приходят на помощь бойцам ВСУ

Волонтерская команда, в которую вошли киевляне Артем Мандзюк, супруги Александр и Юлия Хожай и львовянка Оксана Боднар, обеспечивают потребности военных в надежных автомобилях большой проходимости. "Убитый" транспорт они забирают на ремонт и затем снова возвращают на фронт. Оксана и Артем рассказали "Телеграфу" о своих "путешествиях" на восток, часто связанных с рисками, и о том, почему волонтеры, а не государство, первыми приходят на помощь нашим защитникам.

"Однажды я выбрался в Бахмут выпить кофе с коллегой, который там воюет…"

– Война наполняет нас не только негативом, но и определенным драйвом. Открывает в нас новые возможности. Еще в апреле-мае прошлого года я, например, колебалась, смогу ли собрать деньги на нужды военных. Они попросили машину за сто тысяч гривен. "Вы что, какая машина? Я едва пятнадцать тысяч на планшет собрала", — ответила я им. Но когда в декабре мне задонатили 130 тысяч, подумала: "Ого, как мы прогрессировали как волонтеры!"

Все не так ужасно, как казалось в начале войны, и все можно сделать. Главное, с какой целью ты это делаешь. А самая большая цель, чтобы наши военные вернулись домой с победой.

Львовянка Оксана Боднарь до активной фазы войны занималась туризмом. Вот уже год, как ее фирма закрыта, но сама она продолжает путешествовать. Правда, по одному и тому же маршруту: в Польшу, потом обратно, во Львов, Киев и дальше в более-менее безопасный на сегодняшний день Краматорск. Ее работа – перегонять автомобили на фронт.

Волонтерская команда перегоняет очередную машину на фронт

— За рулем я уже восемь лет, но, если честно, до войны никогда не ездила из Львова в Киев — боялась. Никогда не думала, что смогу самостоятельно преодолеть 500 км. А теперь гоняю даже машины с правосторонним рулем. А однажды пришлось срочно перегонять огромный джип с лафетой. Джип – для медиков, лафета – для транспортировки искалеченных машин с передовой. Это еще тот квест был! Но я сказала себе: "Оксана, соберись, подумай, с какой целью ты это делаешь". И ночью пригнала машину в Киев, а через пару часов Артем выехал на ней в Бахмут.

— Мы постоянно ездим в Бахмут, а я так еще на кофе как-то выбрался туда, — продолжает рассказ Оксаны 28-летний Артем Мандзюк, сотрудник столичной компании Interkassa. — Там воюет мой коллега, он заместитель командира танкового подразделения 93-й бригады. Еще с лета, когда я начал перегонять туда машины, договаривались с ним встретиться, но все как-то не получалось. И вот в середине осени, когда интенсивность боев начала нарастать, представился такой случай. Кофе под свист снарядов – это незабываемые ощущения. Один из боеприпасов разорвался в 800 метрах от того места, где мы находились. Пару случаев было, когда свистело у нас над головами, прилетало в соседний дом.

"Пару случаев было, когда свистело у нас над головами", - вспоминает Артем Мандзюк (справа)

Артем с Александром напросились даже однажды на боевые позиции одной из бригад, чтобы увидеть, как работают в связке САУ, старлинки и доставляемые ими автомобили.

— Ребята позволили нам даже произвести по пять выстрелов. Ну как выстрелов? Они навели дуло на цель, а мы за тросик потянули. Летели оттуда очень быстро, потому что у артиллериста есть 5-6 минут, чтобы сменить позицию. И тогда я очень четко осознал, что значит фраза "машина спасает жизнь".

"Для меня было критически важно, чтобы автомобиль не возил чью-то задницу в тылу"

Война свела эту четверку не просто так. До знакомства каждый из них занимался волонтерством, но оно не было таким масштабным: отправляли на фронт амуницию, лекарства, продукты… В то же время всем хотелось чего-то большего, более серьезного. Так случилось, что они встретились благодаря общим знакомым.

- Мир тесен. И волонтерство, мне кажется, базируется именно на таких связях, бескорыстной помощи друг другу, — говорит Оксана. – Мы с командой решили заниматься поставкой автомобилей. Потому что трудно распыляться на все. Все нужды не покроешь, всех обеспечить не сможешь.

— Считаю, что здесь сложились пазлы. Украинцы, которые давно живут в Литве, Польше, Британии и на волонтерских началах подбирают машины для ВСУ, — профи: у них есть определенные контакты, у них глаз наметан. Для меня главное было привезти автомобиль на фронт, увидеть, кому его передал, пообщаться с бойцами. И очень критично было, чтобы машина не ездила в тылу, не возила здесь чью-то задницу, – говорит Артем.

За полгода волонтерская команда без названия доставила на фронт более 30 полноприводных внедорожников. Очень популярны у военных пикапы, поэтому на них так часто объявляют сборы, потому что они могут и обеспечение перевозить, и раненых при выходе из оцепления. Зарубежные партнеры подыскивают подходящие варианты, Артем с Александром согласовывают их с военными. И если по состоянию, бюджету и требованиям к задачам, которые они будут выполнять на фронте, автомобили подходят, тогда партнеры пригоняют их к польско-украинской границе.

За полгода волонтерская команда доставила на фронт более 30 автомобилей

Дело одних в команде собрать средства, дело других забрать машины с той стороны границы.

— Я организовала группу примерно из десяти женщин, которые тоже уезжали в Польшу за машинами для военных, и мы вместе отправлялись на пункт пропуска. Кстати, нас туда отвозила бусом тоже женщина-водитель, — продолжает Оксана. — В августе-сентябре каждую неделю мотались туда. Уезжали в выходной, переходили пешком границу, забирали оставленные для нас машины на парковке. На это обычно уходила целая ночь. А с утра возвращались во Львов. Пару часов отдыхали и собирались на работу, потому что все мы делаем в свободное от работы время (теперь я работаю в компании ОККО).

Сейчас реже ездим. В последнее время прохождение границы занимает больше времени. Вынуждены постоянно объяснять полякам, почему так много машин завозится для военных в Украину. Это очень утомительно. Чтобы они поняли, показываю им настоящие фото обстрелянных, сгоревших и подорвавшихся на минах авто. Машина на фронте – это расходный материал. Дай бог, чтобы она спасла кому-то жизнь. Мы еще соберем деньги, еще купим и привезем.

"Полякам приходится объяснять, почему в Украину ввозят так много автомобилей, - говорит Оксана. - Показываю им реальные фото обстрелянных, сгоревших и подорвавшихся на минах авто"

Люди в отчаянии начинают донатить больше

Так вот, о деньгах. Банка Артема, ведущего финансовые вопросы, открыта постоянно. Сейчас он даже не объявляет конкретный сбор, но благодаря доверию со стороны активных благотворителей она регулярно пополняется. Мужчина постоянно и сам докладывает туда собственные деньги. Остальные члены его команды собирают средства на ремонты и более мелкие вещи, при необходимости забрасывают ему остатки со своих счетов, если не хватает на покупку автомобиля.

– Очень помогает компания Interkassa, в которой я работаю, – говорит Артем. — Коллеги видят мою большую волонтерскую работу, они мне доверяют. Так, перед Новым годом фирма передала на благотворительность более миллиона гривен, собранных на аукционах. За них я купил пять автомобилей. Аналогичный аукцион был проведен летом и также собрали более миллиона. Купили на них также пять машин, а вдобавок еще форму, обувь и шлемы. Последние десять дней тратим по 25-35 тысяч гривен каждый день.

"Самая большая колонна состояла из пяти автомобилей - сколько могли купить за один раз", - говорит Артем

— Распространение постов о наших потребностях бывает очень действенным, — дополняет Оксана. — Однажды моя подруга сделала репост сбора на машину в инстаграме, и ее дальний знакомый, проживающий за границей, связался с Артемом. "Я вижу в вашей ленте много фото- и видео отчетов. Вы действительно реально помогаете ВСУ. А я давно искал людей, которым мог бы доверять. Давайте я профинансирую вам одну машину", — предложил мужчина свою помощь.

Редко, но встречаются приятные бонусы. Одна из первых машин, которую волонтерская группа отогнала на фронт, была передана фондом блогера Александра Куровского. В общей сложности этот фонд подарил команде три автомобиля.

Благотворительные взносы, если честно, значительно сократились по сравнению с мартом-апрелем, и этому есть объяснение — усталость общества от войны, инфляция… Но когда Ярослав Жаренов, главный редактор портала "Телеграф", университетский друг Артема Мандзюка и член команды, выставляет в соцсетях посты об очередном собрании, поступления резко возрастают. Потому что Ярослав пишет так, что написанное затрагивает души людей. Информационный фронт еще как работает!

Народ активнее донатит во время массированных ракетных атак врага, когда гибнут мирные жители. Тогда у людей отчаяние и у них возникает желание кому-то помочь. Когда все спокойно, тогда немного теряется чувство, что в стране идет война.

Угледар. Наши дни

"Ремонт "раненых" автомобилей доверяем только проверенным людям"

Спрашиваю своих собеседников о том, известно ли им, как долго автомобили, которые они доставили на фронт, остаются в строю.

- Меньше всего "воевал" пикап, который мы передавали пограничному подразделению 25 декабря, — отвечает Артем. – Перед этим он долго был в ремонте, мы вложили в него много денег. А через десять дней после передачи звонит по телефону командир и говорит: "Мы вывозили ребят из окружения, налетели на какое-то препятствие, машина разбилась". Но ведь главное, что за 10 дней она спасла жизнь 18 бойцов! И это великая радость для нас.

– Практически каждая машина пережила кучу обстрелов. У той переднее стекло вылетело, у той колеса повреждены, у той кузов… Но после ремонтов они продолжают выполнять свои задачи. Наибольшую ценность имеет тот автомобиль, который больше всего помог ребятам. Были такие, которые стоили по 2,5-3 тысячи долларов, но отрабатывали просто идеально. Потому что были надежные. В общем, все переданные нами машины, за исключением уничтоженных, работают. Вопрос, конечно, не в их стоимости, – добавляет Оксана.

— Вы пытаетесь дать "раненым" автомобилям вторую жизнь. И возвращаете их в Киев, в тысяче километров от линии фронта, а это затраты. Не пробовали ремонтировать где-нибудь поближе?

— Иногда меня спрашивают, зачем мы занимаемся ремонтом, если можно купить новый автомобиль. А здесь просто математика. Пикап стоит в среднем 7 тысяч долларов. Качественно отремонтировать его обходится в полторы тысячи долларов. Говорю, давайте семеро скинемся по тысяче долларов и купим новый. "Да нет, у меня свои проблемы", — как правило, слышу в ответ. Вот и весь разговор, – говорит Артем. — Однажды, кстати, мы попытались починить машину в Днепре. К сожалению, если ты не можешь контролировать процесс, то что-то вылезет боком. А в Киеве у нас есть проверенная СТО. И Саша Хожай с утра до вечера полностью курирует процесс: во всем помогает мастерам, подбирает запчасти, сам приступает к работе. Стараемся максимально идеально сделать машину, чтобы она не остановилась где-нибудь в поле. Кстати, ни в одном нашем автомобиле мотор не вышел из строя, хотя некоторые из них уже по полгода отработали. Но им просто необходимо восстановление, потому мы забираем их в Киев. Кое-кто из бойцов сам пригоняет машины на СТО, – говорит Артем.

Автомобили ремонтируют на проверенной СТО

Из памяти моего собеседника и его друзей Александра и Юлии Хожай никогда не изгладится эпизод возвращения из Бахмута поврежденного Mitsubishi L200 — того, что спас 18 жизней, отработав 10 дней. Ребята из Луганского пограничного отряда выходили на нем из окружения ночью, без фар, и напоролись на препятствие. Авто пришлось оставить на месте. На следующий день бойцы смогли перетащить Mitsubishi в более или менее безопасное место, которое было всего в каком-то километре от линии столкновения, а команде волонтеров предстояло забрать ее в ремонт. Несмотря на непрекращающиеся стрелковые бои под прикрытием воинов из украинско-грузинского легиона, они загрузили поврежденный автомобиль на лафету, и Артем нажал на газовую педаль пикапа. Лафета, не подготовленная к экстремальной езде по разбитой скользкой дороге, на выезде из Бахмута начала раскачиваться, и в результате трехтонный груз оказался в кювете. К счастью, "поезд" удержался на колесах, а военные не без труда, но вытащили его на трассу. В настоящее время Mitsubishi L200 восстанавливается в Киеве и в ближайшее время снова отправится на восток.

Момент передачи авто

— Ни одна из поездок не обходится без юмора и приколов, — усмехается Артем. — А самая забавная история случилась под Белой Церковью, когда мы, отвозя гуманитарку в Николаев, возвращались в Киев. На блокпосту нас остановил дорожный патруль и попросил загрузить в бус электромотоцикл. Он был новенький, но весь побитый. Оказалось, двое киевлян доставляли его из Одессы, где купили за довольно большие деньги. И, чтобы сэкономить на доставке, решили тащить его на тросе, привязанном к автомобилю. Один был за его рулем, а другой сидел на мотоцикле. Ребята не согласовали между собой темп движения, и когда автомобиль останавливался, то байк влетал в него. Сам же мотоциклист едва переставлял ноги. Как они не убились только! Ну, мы довезли их на левый берег, посмеялись над их приключением.

Езда на пороховой бочке

- Артем, вы все время говорите "мы". Большой колонной ездите на фронт и обратно?

- Самая большая колонна состояла из пяти автомобилей — сколько могли купить за один раз, — говорит Артем. – На такое количество машин было шесть водителей. Мы обычно берем одного дополнительного водителя на случай, когда нужно будет кого-то подменить. Чем меньше народу, тем лучше. И хотя мы останавливаемся в 10-15 километрах от линии разграничения, все равно существует опасность, потому что это район боевых действий.

Автомобили на войне - расходный материал

А когда возвращаемся домой на отслуживших не один месяц машинах, то это езда на пороховой бочке. Армейское топливо просто убивает мотор. Поэтому всегда возим с собой ремкомплект: ключи, домкраты, запасные колеса. В прошлый раз, например, забрали в ремонт машину, работавшую на фронте еще до вторжения. Она постоянно нагревалась, поэтому приходилось часто останавливаться. К счастью, всегда, когда делаем аварийную остановку, проезжающие мимо водители очень быстро отзываются. Бывало, цепляли на трос и тащили в Киев.

Артем говорит, что после поездок на восток перестал верить в случайность, потому что столько совпадений за один день не может быть. "С нами Бог" — убежден.

— Бывало, несколько раз раньше покупали билеты на "Интерсити", но никогда не получалось возвращаться поездом, потому что всегда все шло наперекосяк, — продолжает Артем. — После уик-энда, проведенного в пути и в общении с фронтовыми друзьями, возвращаемся домой либо в воскресенье поздно вечером, либо в понедельник утром. Несколько часов для того, чтобы поспать, и — на работу. Первый день после поездки бывает тяжело психологически. На тебя давит понимание того, сколько нам здесь нужно работать и работать, – рассказывает мой собеседник.

В одну из поездок к водительской команде присоединились военные, которых комиссовали по состоянию здоровья. Один из них прошел Донецкий аэропорт, а недавно получил травму на фронте, ему только операцию провели, ехал прямо с бандажом. Между прочим, дорога до Покровска, откуда расходятся пути в горячие точки, занимает 10 часов.

— Ребята хотели увидеться со своими, — говорит Артем. — Стараются снова вернуться на фронт. Чем больше я общался с ними, тем больше понимал их желание. В военном подразделении есть взаимоуважение, а в гражданской жизни оно не всегда присутствует. Некоторым трудно адаптироваться, выстраивать, по сути, все с нуля. Я и сам заметил, что, чем дольше не езжу туда, тем больше мне чего-то не хватает. Уже и отдохнуть немного надо, потому что об отпуске даже речи не было. Но едешь на фронт, заряжаешься оптимизмом наших воинов, которые находятся в самом аду, и снова работаешь. Все очень уставшие и физически, и морально, некоторые с начала полномасштабной войны не видели своих семей. Многие после ранений уже не имеют прежнего физического здоровья. Но они стремятся к победе и делают все от них зависящее, чтобы изгнать нечисть с нашей земли.

Мы уже не просто друзья с ребятами, которым помогаем, а как братья. Каждый день общаемся, интересуемся делами друг у друга. Мы и сами с товарищами здесь, в Киеве, проходим военную подготовку, потому что нужно уметь держать оружие в руках. Вот и сегодня утром занимались на полигоне, оттуда – на работу. В таком темпе живем.

"Волонтер не может привезти на фронт оружие, но он может привезти машину"

В небольшой волонтерской команде Оксана и Юлия — полноценные водители.

— По-моему, нет разницы, женщина или мужчина за рулем, просто мужчины более сконцентрированы, по крайней мере те, с которыми я сталкивалась в дороге, — говорит Оксана. — Ко мне нет пристрастного отношения с их стороны. Хотя, признаюсь, мне порой тяжело ехать в колонне, ведь нужно соблюдать определенную скорость, определенную дистанцию, не отставать. Это постоянно держит тебя в тонусе. Но потом можешь сказать: "Я это сделала!" Это очень круто.

Оксана Боднар по дороге на восток

Мои родные гордятся мной, но и переживают, когда еду на восток, потому что ситуация нестабильная, да и вообще, дорога есть дорога. Однако никто не останавливает, ведь есть результат и есть люди, которым нужна помощь. Мы от них, защитников, зависим в первую очередь, а не они от нас, потому что они стоят на фронте, жертвуют своей жизнью и здоровьем ради нас здесь. Мы должны их поддерживать. Поэтому работаем над тем, чтобы максимально закрывать военные запросы.

Оксана Боднар с заслуженной наградой

Кроме машин, команда без названия везет на фронт зарядные устройства, генераторы, старлинки, дроны, спальники, карематы, иногда вкусности… Помощь от нее получили 54-я, 72-я, 79-я, 93-я бригады, Луганский пограничный отряд, украино-грузинский легион, спецподразделение ГУР "Kraken". В скором времени поступит техническое пополнение от нее в 10-ю, 30-ю, 47-ю бригады. Интересно, что недавно ребята из 72-й попросили помочь бойцам из 30-й, потому что те ездят на "Жигулях". Одно знакомство выводит на другое, и появляются все новые заказы.

Машины на фронт пустыми не едут

– Был период, когда военные просили генераторы, – продолжает Оксана Боднар. — Сначала мы не понимали, почему одни заказывают дизельные, другие — бензиновые. А потом выяснили, что бензиновые менее мощные, тихие, потому что имеют инвертор, компактнее, а значит, их легко заправлять и можно использовать в окопах. Военные часто применяют их при откачивании насосами грязной воды, чтобы не вычерпывать ведрами. А большие дизельные работают на обеспечение света в домах, где живут военные. Моя подруга, которая живет за границей, купила и передала нам генератор на пять киловатт. Он теперь подает электроэнергию в три дома, где живут наши ребята. У них есть свет, теплая вода, так что они, приехав с позиций, могут покупаться под горячим душем, что-то приготовить. К тому же снабжены связью, потому что есть возможность подключить старлинк. Это очень важно.

На эти "второстепенные" потребности, которые на самом деле — насущные, Александр Хожай частично находит средства у благотворителей за рубежом.

Команда волонтеров обеспечивает и другие насущные потребности защитников

В конце разговора прошу Оксану прокомментировать мнение, которое еще можно услышать в обществе, что государство перевело обеспечение армии на волонтеров.

— Так могут говорить только те, кто в стороне от помощи армии. Потому что без волонтеров никак, — твердо говорит она. — Ребята не сидят в тылу. Они постоянно под плотными обстрелами, иногда заходят в тыл врага. Их амуниция если не изнашивается, то сгорает. Так же и машины, кстати. Военные рассказывали, что они как-то возвращались из окружения босые, потому что могли взять с собой только минимум чего-то. Главное – что живы. Чтобы государство их снова обеспечило формой, на это нужно время. А волонтеры могут помочь сейчас. Мы живем в таких реалиях, и к этому спокойно нужно относиться.

Государство прежде всего занимается поставками оружия. Волонтер не может привезти оружие, но он может привезти машину, которая спасет кому-то жизнь, и чей-то сын, муж, отец или брат вернется домой. Разве можно здесь что-то делить или считать?

"Каждый должен понять, что он может мирно жить благодаря тем, кто в окопах", - говорит Оксана

Конечно, нам все труднее закрывать сборы. Конечно, хотелось бы, чтобы помощь населения была более масштабной. Хотелось бы, чтобы люди не забывали, особенно в мирных городах, что на востоке каждый день очень много раненых и погибших в результате войны, и эти цифры только увеличиваются. Однако я не вправе кого-нибудь осуждать. Помогать или нет армии своей страны во время войны – это личная ответственность каждого. Но каждый должен для себя понять, что он может мирно жить благодаря тем, кто стоит в окопах. Не имеем права забывать об этом, потому что цена очень высокая. Мы не можем расслабляться.

Отдельно оставим реквизиты Оксаны Боднар:

Банка Моно: https://send.monobank.ua/jar/AbjauYUQj

Приват: 5363 5420 1037 2390

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Фото предоставлены Оксаной Боднар и Артемом Мандзюком