Волонтер напечатал беспилотник для ВСУ на 3D-принтере: как ему это удалось и что вышло в результате

Предприниматель с Полтавщины Артур Бижко рассказал "Телеграфу" о преимуществах самодельного БпЛА и других печатных вещах для фронта

С началом полномасштабной войны в Украине появилась многочисленная армия волонтеров, которая обеспечивает фронт напечатанными на 3D-принтере пластиковыми ништяками. Предприниматель из Гадяча Полтавской области Артур Бижко пошел дальше — он печатает беспилотный летательный аппарат.

Вес корпуса самолетика, над созданием которого работает Артур Бижко, всего 1 кг 100 граммов. Размах крыльев – 1 метр 40 сантиметров, длина фюзеляжа – 90 сантиметров. И он не игрушечный. На вид так себе, черного цвета.

– Здесь красота не нужна, – Артур приводит аргументы в пользу функциональности летательного аппарата. — Можно, конечно, покрасить его специальной краской, было бы красиво. Но сначала надо нанести грунтовку. Это сразу прибавит граммов 50 веса, что не желательно, потому что любой плюс в весе — это минус в дальности полета. Кроме того, нужно поставить аккумулятор, "начинить" корпус электроникой. В общей сложности прибавится еще два-три килограмма.

Но важнейшая характеристика пластикового самолетика, который пока стоит на столе в мастерской Артура Бижко, его себестоимость. Он в разы дешевле беспилотных летательных аппаратов, изготовленных по разным технологиям (пенопластовые, литые, карбоновые), поскольку все его детали напечатаны на 3D-принтере.

И еще из важного: из-за небольшого размера и пластикового корпуса дрона локаторам труднее обнаруживать такой объект.

Этот самолетик пока стоит на столе в мастерской Артура Бижко

Главное, чтобы в процессе печати не исчез свет, иначе вся работа насмарку

— Корпус такого беспилотного летательного аппарата (БпЛА) можно изготовить за 48 часов, может быть, чуть больше, — объясняет нюансы производства 33-летний Артур Бижко. — Плюс нужно некоторое время, чтобы склеить детали вместе. Я уже начал работать над вторым, под заказ, хотя эта модель еще не завершена. Но ко мне уже идет электронная начинка. Кое-что заказывал в Китае, кое-что в Украине. Как только его смонтирую, начну испытания. И поедет этот самолетик на "ноль", где стоят наши земляки. Аэроразведка очень нуждается в таких аппаратах. Насколько я знаю, на фронте напечатанные аппараты еще не применялись.

Чтобы напечатать БпЛА, который будет помогать уничтожать оккупантов, Артуру не пришлось изобретать велосипед. Конструкторские разработки беспилотных летательных аппаратов продаются на нескольких зарубежных сайтах. Цена – 20-40 долларов, в зависимости от технических характеристик. Обновленные, усовершенствованные модели стоят подороже. Цена той, которую напечатал Артур, 25 долларов.

— Общаясь со знакомым аэроразведчиком, я пообещал подарить его подразделению напечатанный на 3D-принтере беспилотный летательный аппарат, потому что раньше самостоятельно собрал квадрокоптер и знал технологию изготовления, — рассказывает Артур. — Начал искать в интернете подходящую модель, тут тот знакомый звонит и говорит, что у меня появился единомышленник, который тоже начал печатать беспилотник. Теперь мы с ним сотрудничаем. Я взялся делать приобретенную им в интернете модель.

— Трудно ли печатать разведывательные беспилотники?

– По-разному бывает, – отвечает мой собеседник. — Самое сложное — тестовая печать, потому что под каждый пластик нужно настраивать принтер, выставлять разные параметры, в частности, подбирать температуры, чтобы добиться хорошей межслойной адгезии, то есть сцепления. Как происходит печать? Расплавленный пластик подается на горячее сопло принтера, которое слой за слоем печатает изделие. Не все с первого раза выходит. Что-то бывает не так… У меня было много тестовых печатей на БпЛА. Только одна часть крыла печатается более шести часов.

В общем, каждая деталь имеет свое время печати. Есть, например, хвостовики (это детали для стабилизации) к ВОГам, которые печатаются 10-15 минут, а есть детали, которые печатаются 5-8 часов. Всё зависит от размера изделия. Вчера, например, за 11 часов мой принтер напечатал шесть ручек для переноса огня к автомату: с вечера до утра работал.

Ручки для переноса огня печатались 11 часов

Главное, чтобы в процессе печати не исчезал свет. Если его отключат, а деталь будет не завершена, то ее нужно выбрасывать. Это, конечно, снижало интенсивность работы на старте, но теперь у меня два стабильных источника питания. На свои средства приобрел генератор, а гелевый аккумулятор, узнав о том, чем я занимаюсь, подарил депутат Полтавского областного совета, бывший глава Гадячского районного совета Алексей Матюшенко. Поэтому у принтера нет простоев, не выключается ни днем, ни ночью. Обычно печатаю на нем всевозможные ништяки. Заказ за заказом поступает.

Кстати, принтер, работающий сейчас на ВСУ, Артур сконструировал самостоятельно два года назад. Теперь собирает еще один – неравнодушные люди помогли деньгами на закупку деталей. Он также будет работать на Победу.

Мелочи, которые помогают убивать оккупантов, а нашим ребятам - выживать

— А ништяки заказывают знакомые военные?

- Я вхожу в группу телеграм-канала на базе производителя пластика для 3D-принтеров "3Dplast", — отвечает Артур. – Присоединился к ней с самого начала горячей фазы войны. В группе примерно 250 человек, это такая себе тыловая бригада. Каждый имеет у себя дома или на работе 3D-принтер, а часто и по три-четыре. И они работают в режиме 24/7. Таких групп, как я знаю, в Украине несколько. Мы начинали с перископов и хвостовиков, но постепенно ассортимент продукции расширялся, в зависимости от потребностей фронта. Практически каждый из нас на связи с военными, передающими те или иные заказы. У нас есть общая база первоочередных печатей. Скажем, приходит запрос от кого-нибудь из фронтовиков: нужно 10 ручек для переноса огня, 10 держателей на фонари, 50 хвостовиков на ВОГи и т. д. Координатор группы выставляет это сообщение в чате, и все видящие его сообщают, что именно берут в работу. Быстрее всего разбирают заказы на детали, которые можно выполнить за пару часов, в перерыве между отключениями света. Если это хвостовики к ВОГам, то за это время их 7-8 штук можно сделать.

Бывает, когда у меня освобождается принтер, захожу в чат, чтобы взять другую задачу, а уже все разобрали. Обычно остается долговременная печать. Ведь не у всех есть дополнительные источники питания. Хотя некоторые умельцы переделывают старые бесперебойники и пользуются ими.

Напечатать можно любую деталь, но не все они имеют эксплуатационные характеристики и свойства, необходимые для конкретных целей. Для этого существует технология литья в вакууме, но это уже совсем другая история.

В группе есть люди, которые разбираются в 3D-моделировании. Они — хоп-хоп-хоп — что-то нарисовали, напечатали и отправили прототипы военным на утверждение. Если те одобряют разработку, то она уходит в "серийное" производство. Бывает, военные что-то просят усовершенствовать в разработке, а бывает, чего-то не хватает. Скажем, ручки переноса огня для автомата наши специалисты усовершенствовали с учетом практических нужд бойцов.

Это те мелочи, которые помогают убивать оккупантов, а нашим ребятам хоть немного да облегчают держать оборону Родины. И сами ребята говорят, что это действенно. Поэтому не имею права останавливаться.

Артур спрашивает, смотрела ли я видео, на которых наши воины сбрасывают на врага "подарочки" с коптера? Так вот, он уверен, что на всех тех "подарочках" хвостовики напечатаны на принтере. Это очень нужные штуки. Бывает, аэроразведчики, воюющие на горячих направлениях, заказывают их по сотне сразу.

"Подарки" для оккупантов

Спектр производства тыловой бригады постоянно расширяется. Сейчас Артур работает над сбросами для дронов (специальные крепления, которые могут сбрасывать боеприпасы на окопы врага) и крабами-платформами, дополнительно страхующими от детонации боеприпаса. Но основное время уделяет созданию беспилотника.

Комплектующие к "подарочкам"

Взлетные платформы для дронов

Цена напечатанного БпЛА в десятки раз меньше, чем предлагает рынок этих товаров

— Дорого ли это стоит? — интересуюсь.

— Чтобы дешево, не сказал бы, потому что очень подорожала электроника по сравнению с довоенным временем. Если, например, мотор раньше можно было купить за 500-700 гривен, то сейчас – за 3,5-4 тысячи. Килограммовая катушка пластика, которой хватает на два-три дня, стоит 400 гривен, и плюс на доставку нужно. Но, к счастью, есть люди, всегда готовые прийти на помощь. Скажем, Алексей Матюшенко не только аккумулятор для меня приобрел, но и профинансировал заказанную для БпЛА электронику. Производитель пластика для 3D-печати "3Dplast" всегда по запросу "для печати на ВСУ" дает бонусы. Так что беря 3-4 катушки, еще одну получаю в подарок. Участники группы тоже друг друга выручают. Часто делимся друг с другом необходимыми файлами для печати.

— Какие еще преимущества маленьких самодельных самолетиков?

- Конечно, это цена. Они в десятки раз дешевле других летательных аппаратов, которые сегодня используют наши военные на фронте. Но для того чтобы запустить конвейер печатных БпЛА, нужно время для тестов и настроек. После этого дело пойдет быстрее и легче.

Сейчас велика потребность в коптерах для оборонительных боев. У россиян хорошо налажена радиоэлектронная борьба. Бывает, враг за день сажает пару "мавиков", запущенных одним подразделением. Это дорого, хотя все понимаем, что дроны на "нуле" – расходный материал. Поэтому волонтеры постоянно собирают средства на квадрокоптеры. "Мавики" ценны тем, что их можно поставить в одной какой-то безопасной точке и наблюдать за действиями противника. Этот квадрокоптер имеет сильный, где-то 30-50-кратный зум. Им удобно "сканировать" территорию на расстоянии 2-5 километров, чтобы понимать, что происходит поблизости. Аэроразведчики же на "нуле" не проводят тактических разведок, им важно контролировать свой отрезок фронта.

А модель БпЛА, сбором которого я занимаюсь, предназначена больше для наступательных боев. Такой небольшой самолетик способен незаметно залететь в тыл врага и вернуться на автопилоте с полученными данными.

По словам Артура, бойцы и сами что-то без конца усовершенствуют, собирают, мастерят, заказывают детали из Китая. Словом, приспосабливаются, чтобы эффективнее воевать. Потому что россияне тоже не стоят на месте. Китайцы поставляют им достаточно хорошие вещи для борьбы с постоянно совершенствующими дронами.

…Свой первый квадрокоптер Артур Бижко собрал лет 8 назад ради съемки природы. Однако очень быстро к этому охладел. Потому разобрал его и сделал из его деталей кораблик для рыбалки. Не так давно его тоже разобрал. Рыбалка, говорит, "не на часі", после Победы, уверен, сделает лучше. А детали кораблика пригодятся сейчас для беспилотника.

Также мужчина "перепрофилировал" и самодельный принтер, на котором до широкомасштабной войны печатал вазы для цветов, брелоки, детские игрушки и прочее. Теперь устройство работает 24/7 на нужды ВСУ.

Кстати, сын Артура, 10-летний Назар, тоже волонтерит по мере своих возможностей. Летом парень вместе с друзьями устроил на улице ярмарку с домашним лимонадом и прочими вкусностями. Вырученные средства они отдали на закупку повербанков и плащей. А потом Назар попросил папу напечатать на 3D-принтере брелоки. Два часа работы принтера – и 20 штук брелоков были готовы. Через несколько дней сын передал отцу около 700 гривен от продажи этих безделушек. Деньги были потрачены на помощь землякам, стоящим на защите Родины.

— Пусть маленькая, а все же помощь для наших воинов. Сегодня любая помощь армии важна, — говорит Артур Бижко. – Я горжусь детьми, которые растут настоящими патриотами. И призываю всех не забывать, что в стране война и наша свобода дается очень большой ценой. Так что донатьте на ВСУ! Берегите себя и родных!

Фото предоставлены Артуром Бижко

P. S. Желающие помочь финансово Артуру Бижко могут сбросить посильную сумму денег на номер его банковской карты 4441 1144 1399 3211 (Монобанк).