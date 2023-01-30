Автомобили, которые спасают жизнь: полтавский художник камуфлирует авто для ВСУ

Сергей Новоселов уже раскрасил три десятка автомобилей для фронта

Сергей Новоселов, житель села Щербани, что под Полтавой, помогает ВСУ тем, что камуфлирует автомобили, которые волонтеры отправляют на фронт.

- На одну легковую машину уходит около 10 аэрозольных баллончиков краски для граффити, на бус — 15-17, — рассказывает "Телеграфу" 36-летний Сергей Новоселов, снимая защитную маску. — Эти краски хорошо держатся на металле. Их закупают благотворители, а моя задача – сделать камуфляж. На это я трачу от трех до пяти часов в свои выходные. То есть все довольно быстро. Обычно к вечеру мне пригоняют машину, а утром забирают. Уже раскрасил таким образом три десятка автомобилей, преимущественно доставленных из-за границы. Все они разные, и любой по-своему интересен.

Не так давно, например, Сергею заказали замаскировать для военных баню на колесах – своеобразную душевую кабину, которая работает от генератора.

Баня на колесах для ВСУ

Мастеру особенно нравится уничтожать яркие цвета. На фронте таких не должно быть, потому что это первейшие мишени. Сейчас, пока зима, в камуфляже автомобилей преобладают приглушенные серые и черно-белые тона, словом, "грязные". В военных условиях это самый естественный цвет, потому что на передовой никто не отмывает транспортные средства от грязи.

Зимний камуфляж автомобиля

Осенью красил в коричнево-желтоватые оттенки, а летом, когда вокруг изобиловала насыщенная зелень, конечно, использовал больше зеленой краски.

Осенний камуфляж

Работа Сергея Новоселова – это уже финиш подготовки автомобилей перед отправкой на фронт. Сначала они проходят ремонт, потому что техническая сторона – это главное, а уже потом он придает им шарм. Редко какие машины пригонят ему без предварительного ремонта.

Спрашиваю, не приходилось ли перекамуфлировать ранее закамуфлированные машины, чтобы они вписывались в сезонный ландшафт.

- К сожалению, машины на фронте так долго не живут, это расходный материал, — отвечает Сергей. — Было другое: только что отремонтированная и закамуфлированная машина попадала под вражеский обстрел буквально на второй день "службы".

– Вы сами придумываете вид камуфляжа?

- Его заказывают военные. Кто-то хочет однотонную окраску, а кто-то просит пиксели. Пиксели бывают квадратные, как у ВСУ, а есть так называемые британские, как бы размытые. Но в любом случае сначала наносится база, то есть базовый цвет, а уже по нему – пиксель под трафарет.

Трафареты Сергей Новоселов делает своими руками. Говорит, забрал у ребенка все коробки из-под "Лего" и порезал. Использует также картонные упаковки из-под пиццы. Любит сухой бурьян: через него наносится краска, и автомобиль очень рябит, хорошая защита получается. Можно, конечно, и от руки рисовать.

На легковушку нужно 10 баллончиков краски, на микроавтобус - 15—17

А началось с того, что летом к Сергею обратился один знакомый из "Полтавского батальона неравнодушных" и предложил сделать камуфляж автомобиля, купленного на благотворительные средства, который должен был отправляться на боевые позиции. Обратился не случайно, а потому что знал о давнем хобби мужчины — граффити. Уличные патриотические композиции Сергея Новоселова есть и в Щербанях, и в Полтаве, в частности, на бетонном заборе дендропарка.

Уличные композиции Сергея Новоселова

Отсутствие собственного гаража не остановило желание мужчины помогать ВСУ. С помещением его выручают то волонтёры, то знакомые. За свою работу денег не берет. Помощников нет. Других людей в Полтаве, которые занимались бы этим, не знает. Хотя в Киеве, известно, на камуфляже работает целая команда.

— Получаете удовольствие от раскрашивания автомобилей? — интересуюсь.

- Моя работа сейчас востребована. Это важнее, чем просто рисовать. Если машина, окрашенная в камуфляж, кому спасет жизнь, то почему бы этого не делать?

После войны Сергей Новоселов мечтает развивать уличное искусство в Полтаве. В воображении уже видит, как одна из улиц возле стадиона "Ворскла" полностью разрисована граффити, как будто где-то за границей.

Граффити Сергея Новоселова

Фото предоставлены Сергеем Новоселовым