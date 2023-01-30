Автомобили, которые спасают жизнь: полтавский художник камуфлирует авто для ВСУ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сергей Новоселов уже раскрасил три десятка автомобилей для фронта
Сергей Новоселов, житель села Щербани, что под Полтавой, помогает ВСУ тем, что камуфлирует автомобили, которые волонтеры отправляют на фронт.
- На одну легковую машину уходит около 10 аэрозольных баллончиков краски для граффити, на бус — 15-17, — рассказывает "Телеграфу" 36-летний Сергей Новоселов, снимая защитную маску. — Эти краски хорошо держатся на металле. Их закупают благотворители, а моя задача – сделать камуфляж. На это я трачу от трех до пяти часов в свои выходные. То есть все довольно быстро. Обычно к вечеру мне пригоняют машину, а утром забирают. Уже раскрасил таким образом три десятка автомобилей, преимущественно доставленных из-за границы. Все они разные, и любой по-своему интересен.
Не так давно, например, Сергею заказали замаскировать для военных баню на колесах – своеобразную душевую кабину, которая работает от генератора.
Мастеру особенно нравится уничтожать яркие цвета. На фронте таких не должно быть, потому что это первейшие мишени. Сейчас, пока зима, в камуфляже автомобилей преобладают приглушенные серые и черно-белые тона, словом, "грязные". В военных условиях это самый естественный цвет, потому что на передовой никто не отмывает транспортные средства от грязи.
Осенью красил в коричнево-желтоватые оттенки, а летом, когда вокруг изобиловала насыщенная зелень, конечно, использовал больше зеленой краски.
Работа Сергея Новоселова – это уже финиш подготовки автомобилей перед отправкой на фронт. Сначала они проходят ремонт, потому что техническая сторона – это главное, а уже потом он придает им шарм. Редко какие машины пригонят ему без предварительного ремонта.
Спрашиваю, не приходилось ли перекамуфлировать ранее закамуфлированные машины, чтобы они вписывались в сезонный ландшафт.
- К сожалению, машины на фронте так долго не живут, это расходный материал, — отвечает Сергей. — Было другое: только что отремонтированная и закамуфлированная машина попадала под вражеский обстрел буквально на второй день "службы".
– Вы сами придумываете вид камуфляжа?
- Его заказывают военные. Кто-то хочет однотонную окраску, а кто-то просит пиксели. Пиксели бывают квадратные, как у ВСУ, а есть так называемые британские, как бы размытые. Но в любом случае сначала наносится база, то есть базовый цвет, а уже по нему – пиксель под трафарет.
Трафареты Сергей Новоселов делает своими руками. Говорит, забрал у ребенка все коробки из-под "Лего" и порезал. Использует также картонные упаковки из-под пиццы. Любит сухой бурьян: через него наносится краска, и автомобиль очень рябит, хорошая защита получается. Можно, конечно, и от руки рисовать.
А началось с того, что летом к Сергею обратился один знакомый из "Полтавского батальона неравнодушных" и предложил сделать камуфляж автомобиля, купленного на благотворительные средства, который должен был отправляться на боевые позиции. Обратился не случайно, а потому что знал о давнем хобби мужчины — граффити. Уличные патриотические композиции Сергея Новоселова есть и в Щербанях, и в Полтаве, в частности, на бетонном заборе дендропарка.
Отсутствие собственного гаража не остановило желание мужчины помогать ВСУ. С помещением его выручают то волонтёры, то знакомые. За свою работу денег не берет. Помощников нет. Других людей в Полтаве, которые занимались бы этим, не знает. Хотя в Киеве, известно, на камуфляже работает целая команда.
— Получаете удовольствие от раскрашивания автомобилей? — интересуюсь.
- Моя работа сейчас востребована. Это важнее, чем просто рисовать. Если машина, окрашенная в камуфляж, кому спасет жизнь, то почему бы этого не делать?
После войны Сергей Новоселов мечтает развивать уличное искусство в Полтаве. В воображении уже видит, как одна из улиц возле стадиона "Ворскла" полностью разрисована граффити, как будто где-то за границей.
Фото предоставлены Сергеем Новоселовым