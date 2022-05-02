Укр

Полтавская ОВА передала десятки тонн гуманитарной помощи из Польши волонтерам

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
32
Полтавская ОВА передала десятки тонн гуманитарной помощи из Польши волонтерам Новость обновлена 02 мая 2022, 12:08

Большая партия гуманитарной помощи, полученная Полтавщиной из Польши, была передана переселенцам и волонтерам для дальнейшего распределения необходимого. Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Передаем эту "гуманитарку" мощным местным волонтерским штабам, которые формируют ее и перенаправляют в соседние области, военным и переселенцам", — рассказал Лунин.

По его данным, почти 12 тысяч единиц медицинских изделий уже передали общественному движению "Оборона Полтавы": бандажи, турникеты, эластичные бинты и многое другое. Из этого будут формироваться индивидуальные аптечки для бойцов и парамедиков. На днях будет передано еще 53 тонны продуктов.

Около 8 тонн гуманитарной помощи ОВА передала волонтерам из благотворительного фонда HelpGroup, а волонтеры распределят это среди громад и соседних областей.

Около 20 тонн продуктов областная администрация передает Полтавскому батальону небезразличных.

Напомним, Полтавская ОВА анонсировала получение 500 тонн гуманитарной помощи от правительства Польши. В первых 80 контейнерах доставили мясные и овощные консервы, кофе, крупы, макароны, матрасы и одноразовую постель.

Как заявлял недавно заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, государство работает над предоставлением 53 тысяч квартир для внутренних переселенцев.

Теги:
#Полтава #Гуманитарная помощь
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган
Политика
Зеленский наехал на Эрдогана из-за российских туристов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган
Зеленский наехал на Эрдогана из-за российских туристов
Дата публикации
Категория
сергей лавров
"В семье не без урода": лавров вляпался в антисемитский скандал, сравнив Зеленского с Гитлером (видео)
Дата публикации
Категория
Олаф Шольц
Шольц назвал сроки отказа от российской нефти и газа
Дата публикации
Категория
Уничтожение российских катеров украинскими байрактарами
Послали вслед за кораблем: "Байрактары" эффектно разнесли российские катера в Черном море (видео)
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится уже 68 дней
Война — день 68: эвакуация из Мариуполя и попытки прорвать оборону ВСУ на Донбассе и под Херсоном