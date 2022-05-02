Полтавская ОВА передала десятки тонн гуманитарной помощи из Польши волонтерам

Большая партия гуманитарной помощи, полученная Полтавщиной из Польши, была передана переселенцам и волонтерам для дальнейшего распределения необходимого. Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Передаем эту "гуманитарку" мощным местным волонтерским штабам, которые формируют ее и перенаправляют в соседние области, военным и переселенцам", — рассказал Лунин.

По его данным, почти 12 тысяч единиц медицинских изделий уже передали общественному движению "Оборона Полтавы": бандажи, турникеты, эластичные бинты и многое другое. Из этого будут формироваться индивидуальные аптечки для бойцов и парамедиков. На днях будет передано еще 53 тонны продуктов.

Около 8 тонн гуманитарной помощи ОВА передала волонтерам из благотворительного фонда HelpGroup, а волонтеры распределят это среди громад и соседних областей.

Около 20 тонн продуктов областная администрация передает Полтавскому батальону небезразличных.

Напомним, Полтавская ОВА анонсировала получение 500 тонн гуманитарной помощи от правительства Польши. В первых 80 контейнерах доставили мясные и овощные консервы, кофе, крупы, макароны, матрасы и одноразовую постель.

Как заявлял недавно заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, государство работает над предоставлением 53 тысяч квартир для внутренних переселенцев.