Полтавська ОВА передала десятки тонн гуманітарної допомоги від Польщі волонтерам

Велику партію гуманітарної допомоги, яку Полтавщина отримала від Польщі, було передано переселенцям та волонтерам для подальшого розподілення за потребами. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Передаємо цю "гуманітарку" до потужних місцевих волонтерських штабів, які формують її та перенаправляють до сусідніх областей, військовим і так само переселенцям", — розповів Лунін.

За його даними, майже 12 тисяч одиниць медичних виробів уже передали громадському руху "Оборона Полтави": бандажі, турнікети, еластичні бинти й багато іншого необхідного. З цього формуватимуть індивідуальні аптечки для бійців та парамедиків. Днями буде передано ще 53 тонни продуктів.

Близько 8 тонн гуманітарної допомоги ОВА передала волонтерам із благодійного фонду HelpGroup, а волонтери це розподілять на громади й сусідні області.

Майже 20 тонн продуктів обласна адміністрація передає Полтавському батальйону небайдужих.

Нагадаємо, Полтавська ОВА анонсувала отримання 500 тонн гуманітарної допомоги від уряду Польщі. У перших 80 контейнерах доставили м’ясні та овочеві консерви, каву, крупи, макарони, матраци й одноразову постіль.

Як заявляв нещодавно заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, держава працює над наданням 53 тисяч квартир для внутрішніх переселенців.