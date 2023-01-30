Автівки, які рятують життя: полтавський художник камуфлює авто для ЗСУ

Сергій Новосьолов вже розфарбував три десятки автомобілів для фронту

Сергій Новосьолов, мешканець села Щербані, що поблизу Полтави, допомагає ЗСУ тим, що камуфлює автівки, які волонтери відправляють на фронт.

— На одну легкову машину йде близько 10 аерозольних балончиків фарби для графіті, на бус — 15—17, — розповідає "Телеграфу" 36-річний Сергій Новосьолов, знімаючи захисну маску. — Ці фарби добре тримаються на металі. Їх закуповують благодійники, а моє завдання – зробити камуфляж. На це я витрачаю від трьох до п’яти годин у свої вихідні. Тобто все досить швидко. Зазвичай під вечір мені пригонять машину, а вранці забирають. Уже розфарбував таким чином три десятки автомобілів — переважно доставлених із-за кордону. Усі вони різні, й кожна по-своєму цікава.

Не так давно, наприклад, Сергієві замовили замаскувати для військових баню на колесах — своєрідну душову кабіну, яка працює від генератора.

Баня на колесах для ЗСУ

Майстру особливо подобається знищувати яскраві кольори. На фронті таких не повинно бути, бо це найперші мішені. Зараз, поки зима, у камуфляжі автівок переважають приглушені сірі й чорно-білі тони, одне слово, "брудні". У воєнних умовах це найприродніший колір, бо на передовій ніхто не вимиває транспортних засобів від багнюки.

Зимовий камуфляж автівки

Восени фарбував у коричнево-жовтуваті відтінки, а влітку, коли навколо буяла насичена зелень, звісно, використовував більше зелену фарбу.

Осінній камуфляж

Робота Сергія Новосьолова – це вже фініш підготовки автівок перед відправкою на фронт. Спочатку вони проходять ремонт, бо технічна сторона — це головне, а вже потім він додає їм шарму. Рідко які машини пригонять йому без попереднього ремонту.

Запитую, чи не доводилось перекамуфльовувати раніше закамуфльовані машини, щоб вони вписувалися у сезонний ландшафт.

— На жаль, машини на фронті так довго не живуть, це розхідний матеріал, — відповідає Сергій. — Було інше: тільки-но відремонтована й закамуфльована машина потрапляла під ворожий обстріл буквально на другий день "служби".

— Ви самі придумуєте вид камуфляжу?

— Його замовляють військові. Хтось бажає однотонне фарбування, а хтось просить пікселі. Пікселі є квадратні, як у ЗСУ, а є так звані британські, наче розмиті. Але в будь-якому разі спочатку наноситься база, тобто базовий колір, а вже по ньому — піксель під трафарет.

Трафарети Сергій Новосьолов робить власноруч. Каже, позабирав у своєї дитини усі коробки з-під "Лего" й порізав. Використовує також картонні упакування з-під піци. Любить сухий бур’ян: через нього наноситься фарба, і автомобіль дуже рябить, гарний захист виходить. Можна, звісно, й від руки малювати.

На легкову машину треба 10 балончиків фарби, на бус — 15—17

А почалося з того, що влітку до Сергія звернувся один знайомий з "Полтавського батальйону небайдужих" і запропонував зробити камуфляж автомобіля, придбаному за благодійні кошти, який мав вирушати на бойові позиції. Звернувся не випадково, бо знав про давнє хобі чоловіка — графіті. Вуличні патріотичні композиції Сергія Новосьолова є і в Щербанях, і в Полтаві, зокрема, на бетонній загорожі дендропарку.

Вуличні композиції Сергія Новосьолова

Відсутність власного гаража не зупинило бажання чоловіка допомагати ЗСУ. З приміщенням його виручають то волонтери, то знайомі. За свою роботу грошей не бере. Помічників не має. Інших людей у Полтаві, які займалися б цим, не знає. Хоча в Києві, відомо, на камуфляжі працює ціла команда.

— Отримуєте задоволення від розмальовки автівок? — цікавлюся.

— Моя робота зараз затребувана. Це важливіше, ніж просто малювати. Якщо машина, пофарбована в камуфляж, комусь врятує життя, то чому б цього не робити?

Після війни Сергій Новосьолов мріє розвивати вуличне мистецтво в Полтаві. В уяві вже бачить, як одна з вулиць біля стадіону "Ворскла" повністю розмальована графіті, як наче десь за кордоном…

Графіті Сергія Новосьолова

Фото надані Сергієм Новосьоловим