Не тільки Бенксі: ще один всесвітньо відомий художник відзначився у Бучі та Ірпені

TvBoy залишив по кілька графіті у кожному місті

У Бучі та Ірпені після робіт Бенксі з’явилися роботи ще одного всесвітньо відомого вуличного художника. Графіті італійця TvBoy прикрасили будівлі біля міськради Бучі та стіни ліцею.

Як повідомляє прес-служба Бучанської міської ради, зупинити війну в Україні закликає весь світ. Політики, митці, спортсмени об’єднуються в підтримці нашої країни. Кожен по-своєму допомагає перемогти та відбудувати.

"Не мовчить італійський TVboy художник, який також підтримав мешканців Бучі і закликав своїм малюнком — графіті зупинити війну", — йдеться у повідомленні.

Робота TVboy біля міськради Бучі

У своїх унікальних роботах, які залишив на згадку бучанцям, він використав техніку трафарету.

На будівлю ліцею №4 TVboy подарував місцевим жителям ще одну свою роботу у кольорах українського прапора — символ перемоги.

"Італійський вуличний художник зобразив на стіні Бучанського ліцею №4 ще одну дівчинку, яка малює символ світу у кольорах українського прапора", — зазначають у міськраді.

Робота TVboy на будівництві ліцею в Бучі

Робота TVboy на будівництві ліцею в Бучі

Роботи італійського художника було помічено ще й в Ірпені. Одна з них з’явилася на зруйнованому окупантами Центральному будинку культури, а інша – на руїнах спортивного стадіону. Випадковим свідком роботи TVboy став голова правління в Українському кіноінституті Руслан Савчук.

"В Ірпені черговий всесвітньо відомий вуличний художник TVBOY. Сьогодні я став випадковим свідком його роботи на зруйнованому рашистами Центральному будинку культури. Сподіваюся, що подібні акції допоможуть популяризувати і наш проект з відновлення ЦБК. Іншу роботу сфотографовано на руїнах стадіону поруч", — розповідає Савчук. .

Робота на Будинку культури

Робота TVboy на зруйнованому стадіоні (на футболках хлопчиків написані слова "Світ і Надія")

Пізніше Бучанський міський голова розповів, звідки в місті взявся TVboy.

"Розкрию таємницю – італійського художника запросили до нашого міста та Бучанського району наші добрі друзі з фонду Cesvi Onlus. Завдяки співпраці з італійським містом-партнером Бергамо тепер є такі творчі проекти", — каже він.

Після цього художник поспілкувався з мером і запитав, де найкраще залишати свої роботи.

"На питання художника та його команди, де краще розміщувати роботи, запропонував їм визначити самим", — розповів міський голова.

Варто зазначити, що після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Сальваторе Бенінтенде (справжнє ім’я TVboy) приєднався до голосу інших всесвітньо відомих культурних діячів, які закликають зупинити агресію. Так, навесні 2022 року TvBoy написав низку тематичних робіт.

Однією з найвідоміших із них є мурал, що зображує російського диктатора Володимира Путіна за ґратами. Він розташований у Барселоні на площі Sant Jaume.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Бенксі показав як малював графіті в Україні.