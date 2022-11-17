Бенксі показав, як малював графіті в Україні: ролик підкорив мережу (відео)

Бенксі відкрито заявив про підтримку України у війні проти російського агресора

Знаменитий британський вуличний художник Бенксі (або група художників, які працюють під цим псевдонімом), який раніше підтвердив своє авторство графіті у Бородянці, показав, як створював малюнки в Україні. На Київщині у листопаді він створив як мінімум сім вуличних артоб’єктів.

Ролик опубліковано на сторінці Бенксі в Instagram у четвер, 17 листопада. У відео зображені моменти малювання, коментарі місцевих мешканців та самі графіті. У ролику звучить виконання пісні "Червона рута" вуличним ансамблем, а також звуки сирен.

Одна з робіт Бенксі зображує двох дітей, які використовують протитанкове загородження як гойдалки. Потрапила в ролик і вже знаменита гімнастка, яка виконує стійку на руках – ця робота створена у Бородянці. Ще одна вулична картина показує жінку в халаті, на її волоссі бігуді, в руках – вогнегасник, а на обличчі – протигаз. На іншому графіті можна побачити колоритного бородатого чоловіка у ванній.

Звернув Бенксі увагу на вже наявні малюнки на стінах. Так, в одному з графіті художник "перетворив" зображення пеніса на ядерну боєголовку, розміщену в кузові ворожої вантажівки. Роботу, судячи з коментарів мешканців у ролику, сприйняли неоднозначно.

У коментарях українці дякують Бенксі за його діяльність та підтримку нашої країни у боротьбі проти російських загарбників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям вдалося побачити таємничого Бенксі за роботою. Місцевим жителям Бородянки навіть удалося поспілкуватися з художником.