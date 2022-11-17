Бэнкси показал, как рисовал граффити в Украине: ролик покорил сеть (видео)

Бэнкси открыто заявил о поддержке Украины в войне против российского агрессора

Знаменитый британский уличный художник Бэнкси (или группа художников, работающих под этим псевдонимом), который ранее подтвердил свое авторство граффити в Бородянке, показал, как создавал рисунки в Украине. В Киевской области в ноябре он создал как минимум семь уличных арт-объектов.

Ролик опубликован на странице Бэнкси в Instagram в четверг, 17 ноября. В видео запечатлены моменты рисования, комментарии местных жителей и сами граффити. В ролике звучит исполнение песни "Червона рута" уличным ансамблем, а также звуки сирен.

Одна из работ Бэнкси изображает двух детей, которые используют противотанковое заграждение как качели. Попала в ролик и уже знаменитая гимнастка, выполняющая стойку на руках – эта работа создана в Бородянке. Еще одна уличная картина показывает женщину в халате, на ее волосах бигуди, в руках – огнетушитель, а на лице – противогаз. На другом граффити можно увидеть колоритного бородатого мужчину в ванной.

Обратил Бэнкси внимание и на уже существующие рисунки на стенах. Так, в одном из граффити художник "превратил" изображение пениса в ядерную боеголовку, размещенную в кузове вражеского грузовика. Работу, судя по комментариям жителей в ролике, восприняли неоднозначно.

В комментариях украинцы благодарят Бэнкси за его деятельность и поддержку нашей страны в борьбе против российских захватчиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам удалось увидеть таинственного Бэнкси за работой. Местным жителям Бородянки даже удалось пообщаться с художником.