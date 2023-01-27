Не только Бэнкси: еще один всемирно известный художник отличился в Буче и Ирпене

TvBoy оставил по несколько граффити в каждом городе

В Буче и Ирпене после работ Бэнкси появились работы еще одного всемирно известного уличного художника. Граффити итальянца TvBoy, в частности, украсили здание возле городского совета Бучи и стены здания лицея.

Как сообщает пресс-служба Бучанского городского совета, остановить войну в Украине призывает весь мир. Политики, деятели искусств, спортсмены объединяются в поддержке нашей страны. Каждый по-своему помогает победить и отстроить.

"Не молчит итальянский TVboy художник, также поддержавший жителей Бучи и призвавший своим рисунком — граффити остановить войну", — говорится в сообщении.

Работа TVboy возле горсовета Бучи

В своих уникальных работах, которые оставил на память бучанцам, он использовал технику трафарета.

На здание лицея номер 4 TVboy подарил местным жителям еще одну свою работу в в цветах украинского флага — символ победы.

"Итальянский уличный художник изобразил на стене Бучанского лицея №4 еще одну девочку, рисующую символ мира в цветах украинского флага", — отмечают в горсовете.

Работа TVboy на здании лицея в Буче

Работа TVboy на здании лицея в Буче

Работы итальянского художника были замечены еще и в Ирпене. Одна из них появилась на разрушенном оккупантами Центральном доме культуры, а другая на руинах спортивного стадиона. Случайным свидетелем работ TVboy стал председатель правления в Украинском киноинституте Руслан Савчук.

"В Ирпене очередной всемирно известный уличный художник TVBOY. Сегодня я стал случайным свидетелем его работы на разрушенном рашистами Центральном доме культуры. Надеюсь, что подобные акции помогут популяризировать и наш проект по восстановлению ЦБК. Другая работа сфотографирована на развалинах стадиона рядом", — рассказывает Савчук.

Работа на Доме культуры

Работа TVboy на разрушенном стадионе (на футболках мальчиков написаны слова Мир и Надежда)

Позже Бучанский городской голова рассказал откуда в городе взялся TVboy.

"Раскрою тайну – итальянского художника пригласили в наш город и Бучанский район наши добрые друзья из фонда Cesvi Onlus. Благодаря сотрудничеству с итальянским городом-партнером Бергамо теперь есть такие творческие проекты", — говорит он.

После художник пообщался с мэром и спросил, где лучше всего оставлять свои работы.

"На вопросы художника и его команды, где лучше размещать работы, предложил им определить самим", рассказал городской голова.

Стоит отметить, что после начала российского полномасштабного вторжения в Украину Сальваторе Бенинтенде (настоящее имя TVboy) присоединился к голосу других всемирно известных деятелей культуры, призывающих остановить агрессию. Так, весной 2022 года TvBoy написал ряд тематических работ.

Одной из самых известных из них является мурал, изображающий российского диктатора Владимира Путина за решеткой. Он расположен в Барселоне на площади Sant Jaume.

Напомним, ранее мы писали о том, что Бэнкси показал, как рисовал граффити в Украине.