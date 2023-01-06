Миллионы за рисунок на стене: что делать с произведениями знаменитого Бэнкси в Гостомеле и Бородянке

Всего художник нарисовал 7 муралов в области

14 ноября скандальный художник Бенкси подтвердил авторство семи граффити в Киеве и области. Это привлекло новую волну внимания к Украине и создало локации, которые привлекут туристов после нашей победы. Тогда власти Бородянки заявили, что намерены сохранить работы уличного художника в музее. Однако, уже через две недели один из муралов похитили вместе с куском стены. Нацполиции удалось задержать преступников, служащие оценили мурал в 9 млн. грн. После этого перед гражданами и управленцами острее встал вопрос: что делать с этими произведениями и кто их владелец?

Попытка украсть мурал послужила основанием для уголовного производства

Угнанный рисунок в Гостомеле

2 декабря вандалы повредили и демонтировали один из граффити британского художника Бэнкси. Женщина с бигуди в противогазе и с огнетушителем была изображена на стене разрушенного дома по улице Проскуровской в Гостомеле.

"Только что на наших глазах вандалы срезали известное произведение #banksy", — сообщил очевидец события Сергей Жук в Facebook.

Восьмерых злоумышленников задержали на месте происшествия. Воры – из разных городов Украины, в частности, из Киева и Черкасс. Они сняли штукатурку с дома и перенесли рисунок на специально подготовленное деревянный листок. Впрочем, завершить свой план неизвестные не успели: помешали вызвавшие полицию местные.

По данным следствия, осознавая ценность работы, киевлянин планировал продать граффити, а полученными средствами распорядиться по своему усмотрению. Хотя, по словам инициатора демонтажа, граффити планировали продать на аукционе. А все средства передать в ВСУ.

Теперь нарушителю-организатору "светит" лишение свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время идет досудебное расследование. Жителя столицы будут наказывать по статье "тайное похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения". Однако киевлянин уверяет, что имеет все соответствующие разрешения на демонтаж работы. Он не признает вины и готов отстаивать невиновность в суде.

"Меня возмущает формулировка "тайное похищение". Все происходило утром с 10 до 11 часов, на открытой местности, мимо ходили гражданские и военные. К тому же процесс на две камеры снимали видеографы", — говорит обвиняемый Сергей Довгий.

По мнению специалистов, работы художника нужно сохранить

По дальнейшей судьбе работ художника на Киевщине дискуссии уже ведутся. В соцсетях люди выражают разные мнения.

Для кого-то это важные социально-политические работы, которые нужно оградить стеклом. Кто-то "совершенствует" граффити. Так в столице неизвестные добавили свои детали к рисунку. Художники поместили "боеголовку-пенис" в презерватив, который держат герои мультфильма "Як козаки…".

С 7 декабря эту работу Бенкси накрыли стеклом с надписью "Banksy & Стоямба". Также пропали дорисованные элементы.

"Надо еще сигнализацию поставить, ведь работы очень ценные", — пишут в комментариях.

Как сообщает Вечерний Киев, вопросы дальнейшей судьбы этих граффити, в частности, обсуждали в холле Украинского Дома. Там собирались люди, причастные к искусству, культуре и туризму. Они совещались и обсуждали, как правильно воспользоваться этим "подарком" и как сохранить работы в надлежащем состоянии. Эксперты поддерживают одно мнение — о граффити андерграундного художника нужно начинать заботиться уже.

Чтобы граффити сохранились, нужно срочно создать надлежащие условия

Семь работ, оставшихся в Украине, Бенкси сделаны на неподготовленной для рисования поверхности. Соответственно, быстрого разрушения не миновать.

Заместитель министра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева предлагает сохранить муралы разумными средствами. То есть сохранить от влаги и от вмешательства в работу автора.

"В противном случае, мы потеряем исторические произведения, как это было с похожими граффити в годы Майдана", — говорит она.

Катерина говорит об "Иконах революции" — трех граффити украинских классиков, изображаемых на стенах Национальной академии наук в разгар протестов. На граффити изобразили Тараса Шевченко, Ивана Франко и Лесю Украинку.

Под каждым из портретов были размещены цитаты из произведений художников: "Огонь ожесточенных не жжет", "Кто освободится сам, тот будет свободен", "Наша вся жизнь – война".

Работы мгновенно стали символическими, но уберечь их не удалось: здание НАК почистили и закрасили.

Владелец муралов – сам Бэнкси или жильцы дома?

Фото изображения Бенкси в Бородянке.

Арт-работы в Киевской области не подписаны автором, но можно считать, что Бэнкси подтвердил авторство, опубликовав граффити на официальных страницах в своих соцсетях. Поэтому, согласно законодательству, на муралы Бэнкси распространяется авторское право в течение 70 лет с момента их создания. Распоряжаться работами, в том числе продавать их, по умолчанию может только он. Однако Бенкси – анонимный художник.

Кроме авторских прав на работу, не стоит забывать и о праве собственности на сам объект недвижимости, на котором создан мурал. Бенкси создал изображение без согласования и разрешения, он никак не определил, как использовать эти работы.

Именно поэтому вырезать и продать на аукционе эти работы просто так не получится. Поскольку шесть граффити из семи изображены на домах, которые находятся в коммунальной или ведомственной собственности, или руководствуются ОСМД.

По мнению Оксаны Долгополовой, историка и профессора Одесского университета им.Мечникова, нужно совещаться с жителями домов.

К примеру, граффити с дзюдоистом, который кладет путина на пол, можно сохранить. Работа выполнена на наружной уцелевшей стене от детского сада. В таком случае детское заведение можно отстроить так, чтобы сохранить стену из граффити Бэнкси.

"С домом в Бородянке сложнее. Возможно, жители захотят видеть там мемориальную достопримечательность. Поскольку место трагическое и сильно разрушено российскими захватчиками", — добавляет Оксана.

За украинские муралы Бэнкси можно получить до $10 млн

Цена за муралы Бенкси в Киевской области будет очень высокой, убежден артдилер Игорь Абрамович. Начальная сумма – $1 млн, считает он. Если работы будут продавать на крупном аукционе в Лондоне или Нью-Йорке, чтобы собрать деньги на благотворительность, стоимость может составить $10 млн.

Впрочем, искусствовед и коллекционер Эдуард Дымшиц уверяет: содержание граффити Бенкси в Украине намного выше материальных ценностей. Тем более что это первые произведения после годового перерыва. Все они – в Украине. И все они новые. Это его новый этап. Поэтому эти работы, безусловно, нужно хранить, а не пытаться продать.