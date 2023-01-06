Мільйони за малюнок на стіні: що робити з творами знаменитого Бенксі у Гостомелі та Бородянці

Загалом художник намалював 7 муралів у області

14 листопада скандальний митець Бенксі підтвердив авторство семи графіті в Києві та області. Це привернуло нову хвилю уваги до України та створило локації, що будуть вабити туристів після нашої перемоги. Тоді влада Бородянки заявила, що має на меті зберегти роботи вуличного художника у музеї. Втім, вже за два тижні один з муралів викрали разом зі шматком стіни. Нацполіції вдалося затримати злочинців, службовці оцінили мурал в 9 млн грн. Після цього перед громадянами та управлінцями гостріше постало питання: що далі робити з цими творами та хто їх власник?

Спроба вкрасти мурал стала підставою для кримінального провадження

Викрадений малюнок у Гостомелі

2 грудня вандали пошкодили та демонтували одне з графіті британського художника Бенксі. Жінка з бігуді у протигазі та з вогнегасником була зображена на стіні зруйнованого будинку на вулиці Проскурівській у Гостомелі.

"Щойно на наших очах вандали зрізали відомий витвір #banksy", — повідомив очевидець події Сергій Жук у Facebook.

Вісьмох зловмисників затримали на місці події. Крадії – з різних міст України, зокрема, з Києва і Черкас. Вони зняли штукатурку з будинку та перенесли малюнок на спеціально підготовлений дерев’яний лист. Утім, завершити свій план невідомі не встигли: завадили місцеві, які викликали поліцію.

За даними слідства, усвідомлюючи цінність роботи, киянин планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд. Хоча, за словами одного з ініціаторів демонтажу, графіті планували продати на аукціоні. А усі кошти передати на ЗСУ.

Тепер порушнику-організатору "світить" позбавлення волі на термін до 12 років.

Наразі триває досудове розслідування. Мешканця столиці каратимуть за статтею "таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану". Та киянин запевняє, що має всі відповідні дозволи на демонтаж роботи. Він не визнає провини та готовий відстоювати невинність у суді.

"Мене обурює формулювання "таємне викрадення". Все відбувалося вранці з 10 до 11 години, на відкритій місцевості, повз ходили цивільні та військові. До того ж процес на дві камери знімали відеографи", — говорить звинувачений Сергій Довгий.

На думку фахівців, роботи художника треба зберегти

Стосовно подальшої долі робіт художника на Київщині дискусії вже ведуться. У соцмережах люди висловлюють різні думки.

Для когось — це важливі соціально-політичні роботи, які треба огородити склом. Хтось "удосконалює" графіті. Так, у столиці невідомі додали свої деталі до малюнку. Художники помістили "боєголовку-пеніс" у презерватив, який тримають герої мультфільму "Як козаки…".

З 7 грудня цю роботу Бенксі накрили склом із написом "Banksy & Стоямба". Також зникли домальовані елементи.

"Треба ще сигналізацію поставити, адже роботи дуже цінні", — пишуть у коментарях.

Як повідомляє Вечірній Київ, питання подальшої долі цих графіті зокрема обговорювали в холі Українського Дому. Там збиралися люди, що дотичні до мистецтва, культури та туризму. Вони радились та дискутували, як правильно скористатись цим "подарунком" та як зберегти роботи в належному стані. Експерти підтримують одну думку — про графіті андерграундного художника треба починати дбати вже.

Щоб графіті збереглися треба терміново створити належні умови

Сім робіт, які Бенксі залишив в Україні, зроблені на непідготовленій для малювання поверхні. Відповідно, швидкої руйнації не оминути.

Заступниця міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва пропонує зберегти мурали розумними коштами. А тобто зберегти від вологи та від втручання в роботу автора.

"В іншому випадку, ми втратимо історичні твори, як це було зі схожими графіті в роки Майдану", — каже вона.

Пані Катерина говорить про "Ікони революції" — три графіті українських класиків, яких зобразили на стінах Національної академії наук у розпал протестів. На графіті зобразили Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесю Українку.

Під кожним з портретів були розміщені цитати з творів митців: "Вогонь запеклих не пече", "Хто визволиться сам, той буде вільний", "Наше все життя – війна".

Роботи миттєво стали символічними, але вберегти їх не вдалось: будівлю НАК почистили й зафарбували.

Власник муралів – сам Бенксі чи мешканці будинку?

Фото малюнку Бенксі в Бородянці

Арт-роботи на Київщині не підписані автором, але можна вважати, що Бенксі підтвердив авторство, коли опублікував графіті на офіційних сторінках у своїх соцмережах. Тому, згідно з законодавством, на мурали Бенксі поширюється авторське право протягом 70 років з моменту їх створення. Розпоряджатися роботами, зокрема продавати їх, за замовчуванням може лише він. Проте, Бенксі – анонімний митець.

Окрім авторських прав на роботу, не варто забувати й про право власності на сам об’єкт нерухомості, на якому створений мурал. Бенксі створив зображення без узгодження та дозволу, він жодним чином не визначив, як використовувати ці роботи.

Саме тому, вирізати й продати на аукціоні ці роботи, просто так не вийде. Оскільки шість графіті з семи, зображені на будинках, які знаходяться у комунальній чи відомчій власності, або керуються ОСББ.

На думку Оксани Долгополової, історикині й професорки Одеського університету ім.Мечникова, треба радитись з мешканцями будинків.

Наприклад, графіті з дзюдоїстом, який кладе путіна на підлогу, можна зберегти. Робота виконана на зовнішній вцілілій стіні від дитячого садочка. В такому випадку дитячий заклад можна відбудувати так, щоби зберегти стіну з графіті Бенксі.

"З будинком у Бородянці складніше. Можливо, мешканці захочуть бачити там меморіальну пам’ятку. Оскільки місце трагічне й сильно зруйноване російськими загарбниками", — додає пані Оксана.

За українські мурали Бенксі можна отримати до $10 млн

Ціна за мурали Бенксі на Київщині буде дуже високою, переконаний артдилер Ігор Абрамович. Початкова сума – $1 млн, вважає він. Якщо роботи продаватимуть на великому аукціоні в Лондоні чи Нью-Йорку, щоб зібрати гроші на благодійність, вартість може сягнути $10 млн.

Втім, мистецтвознавець та колекціонер Едуард Димшиць запевняє: зміст графіті Бенксі в Україні набагато вище, аніж матеріальні цінності. Тим більше, що це перші твори після річної перерви. Усі вони — в Україні. І усі вони — нові. Це його новий етап. Тому ці роботи безумовно треба зберігати, а не намагатись продати.