Украинцы первыми увидели таинственного Бэнкси за работой: как выглядит художник

По словам очевидцев, Бэнкси работает не один.

Украинцам удалось увидеть в работе таинственного мирового художника Бенкси, недавно изобразившего девочку-гимнастку на руинах дома в Бородянке. О том, как выглядит известный уличный художник и как создает новые рисунки, удалось узнать корреспондентам ТСН, опросив свидетелей.

Узнать, кто такой Бэнкси, человечество тщетно пытается около 20 лет. Никто никогда не видел известного художника за работой. И стоило ему посетить Украину, как его сразу заметили жители Бородянки. Некоторым удалось даже поговорить с ним.

"Ну он такой, чтобы большой, так небольшой. Худой, да. Он с бородкой. Где-то лет 45 до 50", — рассказала корреспонденту одна из свидетелей.

По словам очевидцев, с художником было еще три помощника, среди которых одна девушка. К руинам дома группа приехала на авто. Художник сам рисовал граффити, используя баллончик. Трафареты ему подавали.

Гимнастка от Бенкси в Бородянке

Местные жители Бородянки Ирина и Вера застали Бенкси за исполнением граффити с мальчиком, который держал за шиворот мужчину с черным поясом, лежавшим на полу. Пока тот рисовал, женщины пообщались с переводчицей и спросили, что означает рисунок.

"Ну, разные версии… "Конечная версия" — та, что Зеленский — маленький, а путин — здоров, и тот его душит. Сказали, ближе к теме — с черным поясом", — вспомнила Вера.

Женщина даже показала точку, с которой Бэнкси начинал выполнять рисунок.

Событие произошло две недели назад и тогда на него никто не обратил внимания. Все стало ясно, когда Бэнкси выложил фотографию гимнастки в своем Инстаграмме. Впоследствии художник и сам подтвердил свое присутствие в Украине.

Журналисты и поклонники граффити годами пытаются разгадать личность Бэнкси. Большинство фанатов считают, что рисунки создает швейцарский художник Мэтр де Кассон, хотя сам он это отрицает. Также существует предположение, что загадочные граффити создает британский музыкант Роберт Дель Ная. Один из свидетелей в Бородянке подтвердил схожесть с ним Бэнкси.

Дети на противотанковом еже

Всего художник Бенкси создал в Украине семь муралов в разных местах Украины, включая столицу Киев, пригород Ирпень и город Бородянка. Среди них "женщина в халате в противогазе и с огнетушителем", "бородатый человек, принимающий ванну", "качающиеся на противотанковом еже дети", граффити с изображением пениса, который служит ядерной боеголовкой на кузове бронированной машины.

Пока в местном совете Бородянки рассуждают, как уберечь граффити Бэнкси при демонтаже разрушенных домов, чтобы их увидели как можно больше людей.

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