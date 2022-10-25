Укр

Разгадана загадка черного квадрата - Малевич закрасил картину конкурента: веселые шутки про художников

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Разгадана загадка черного квадрата - Малевич закрасил картину конкурента: веселые шутки про художников Новость обновлена 25 октября 2022, 09:50

Эти смешные шутки и анекдоты вмиг поднимут вам настроение в этот осенний день.

Во вторник, 25 октября, отмечается Всемирный день художника. И чтобы немного разбавить анекдоты на военную тематику, которых в последнее время стало очень много, "Телеграф" предлагает посмеяться над представителями изобразительного искусства.

Эта порция веселых анекдотов поднимет вам настроение на целый день.

Пять раз из музея был похищен "Чёрный квадрат" Малевича. И пять раз сторож Петрович успевал восстановить потерю ещё до рассвета.

Анекдоты про художников

Тёща художника, вырезающего гравюры на зернах риса, попала в книгу рекордов Гиннесса, случайно сварив самую дорогую в мире рисовую кашу!

Анекдоты про картины

- Как ты догадался, что я закончила художественную школу?

— По твоим рисункам.

— Ты видел мои картины?

— Я видел твои брови.

Анекдоты про искусство

Учительница рисования говорила, что я не имею таланта. Недавно побывал на выставке импрессионистов и понял, что она загубила мне карьеру.

Анекдот про Айвазовского

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.

Теги:
#Смех #Юмор #Приколы #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты