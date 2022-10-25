Разгадана загадка черного квадрата - Малевич закрасил картину конкурента: веселые шутки про художников

Эти смешные шутки и анекдоты вмиг поднимут вам настроение в этот осенний день.

Во вторник, 25 октября, отмечается Всемирный день художника. И чтобы немного разбавить анекдоты на военную тематику, которых в последнее время стало очень много, "Телеграф" предлагает посмеяться над представителями изобразительного искусства.

Эта порция веселых анекдотов поднимет вам настроение на целый день.

Пять раз из музея был похищен "Чёрный квадрат" Малевича. И пять раз сторож Петрович успевал восстановить потерю ещё до рассвета.

Тёща художника, вырезающего гравюры на зернах риса, попала в книгу рекордов Гиннесса, случайно сварив самую дорогую в мире рисовую кашу!

- Как ты догадался, что я закончила художественную школу? — По твоим рисункам. — Ты видел мои картины? — Я видел твои брови.

Учительница рисования говорила, что я не имею таланта. Недавно побывал на выставке импрессионистов и понял, что она загубила мне карьеру.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.