Розгадана загадка чорного квадрата – Малевич зафарбував картину конкурента: веселі жарти про художників

Ці смішні жарти та анекдоти вмить піднімуть вам настрій цього осіннього дня.

У вівторок, 25 жовтня, відзначається Всесвітній день митця. І щоб трохи розбавити анекдоти на військову тематику, яких останнім часом стало дуже багато, "Телеграф" пропонує посміятися з представників образотворчого мистецтва.

Ця порція веселих анекдотів підніме настрій на цілий день.

П’ять разів із музею було викрадено "Чорний квадрат" Малевича. І п’ять разів сторож Петрович встигав відновити втрату ще до світанку.

Теща художника, що вирізує гравюри на зернах рису, потрапила до книги рекордів Гіннесса, випадково зваривши найдорожчу у світі рисову кашу!

- Як ти здогадався, що я закінчила художню школу? — За твоїми малюнками. - Ти бачив мої картини? - Я бачив твої брови.

Вчителька малювання казала, що я не маю таланту. Нещодавно побував на виставці імпресіоністів і зрозумів, що вона занапастила мені кар’єру.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.