Розгадана загадка чорного квадрата – Малевич зафарбував картину конкурента: веселі жарти про художників
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У вівторок, 25 жовтня, відзначається Всесвітній день митця. І щоб трохи розбавити анекдоти на військову тематику, яких останнім часом стало дуже багато, "Телеграф" пропонує посміятися з представників образотворчого мистецтва.
Ця порція веселих анекдотів підніме настрій на цілий день.
П’ять разів із музею було викрадено "Чорний квадрат" Малевича. І п’ять разів сторож Петрович встигав відновити втрату ще до світанку.
Теща художника, що вирізує гравюри на зернах рису, потрапила до книги рекордів Гіннесса, випадково зваривши найдорожчу у світі рисову кашу!
- Як ти здогадався, що я закінчила художню школу?
— За твоїми малюнками.
- Ти бачив мої картини?
- Я бачив твої брови.
Вчителька малювання казала, що я не маю таланту. Нещодавно побував на виставці імпресіоністів і зрозумів, що вона занапастила мені кар’єру.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.