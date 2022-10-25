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Розгадана загадка чорного квадрата – Малевич зафарбував картину конкурента: веселі жарти про художників

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Розгадана загадка чорного квадрата – Малевич зафарбував картину конкурента: веселі жарти про художників Новина оновлена 25 жовтня 2022, 09:50

Ці смішні жарти та анекдоти вмить піднімуть вам настрій цього осіннього дня.

У вівторок, 25 жовтня, відзначається Всесвітній день митця. І щоб трохи розбавити анекдоти на військову тематику, яких останнім часом стало дуже багато, "Телеграф" пропонує посміятися з представників образотворчого мистецтва.

Ця порція веселих анекдотів підніме настрій на цілий день.

П’ять разів із музею було викрадено "Чорний квадрат" Малевича. І п’ять разів сторож Петрович встигав відновити втрату ще до світанку.

Анекдоти про художників

Теща художника, що вирізує гравюри на зернах рису, потрапила до книги рекордів Гіннесса, випадково зваривши найдорожчу у світі рисову кашу!

Анекдоти про картини

- Як ти здогадався, що я закінчила художню школу?

— За твоїми малюнками.

- Ти бачив мої картини?

- Я бачив твої брови.

Анекдоти про мистецтво

Вчителька малювання казала, що я не маю таланту. Нещодавно побував на виставці імпресіоністів і зрозумів, що вона занапастила мені кар’єру.

Анекдот про Айвазовського

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.

Теги:
#Сміх #Гумор #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти