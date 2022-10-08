У чому різниця між юристом і Богом? Бог ніколи не думає, що він юрист: нові анекдоти

Посміхніться новому дню з нашими кумедними анекдотами до Дня юриста

Починаємо вихідні на веселій та позитивній ноті! "Телеграф" пропонує вам посміятися над кумедними анекдотами та приколами про юристів, адже сьогодні їхнє професійне свято, яке в Україні відзначається саме 8 жовтня.

Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від нескінченних новин та подарують вам заряд гарного настрою на весь день!

Якщо ви не можете знайти адвоката, який добре знає закони, знайдіть адвоката, який добре знає суддю.

Молодий адвокат розпочав свою промову в суді: - Те, що мій підзахисний зважився звернутися саме до мене, безперечно, доводить його неосудність….

Не розумію, як юристи при суперечках у суді утримуються від фрази: "Ой, та тобі, муд*ку, марно тут щось пояснювати".

- Ви хороший адвокат чи як? Кажу ж вам, наркотики мені підкинули! Невже не можна це довести? - Вибачте, але це просто неможливо… - Чому?! -Тому, що у вас їх із дупи вийняли!

Прибігає молодий син-юрист до старого батька-юриста і кричить: — Батьку, привітай мене! Я виграв справу, яку ти не міг виграти все своє життя! А той йому у відповідь: — Ось дурень, та я з нього все своє життя годувався!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.