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В чем разница между юристом и Богом? Бог никогда не думает, что он юрист: новые анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
В чем разница между юристом и Богом? Бог никогда не думает, что он юрист: новые анекдоты Новость обновлена 08 октября 2022, 09:53

Улыбнитесь новому дню с нашими уморительными анекдотами ко Дню юриста

Начинаем выходные на веселой и позитивной ноте! "Телеграф" предлагает вам посмеяться над уморительными анекдотами и приколами про юристов, ведь сегодня их профессиональный праздник, который в Украине отмечается именно 8 октября.

Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от бесконечных новостей и подарят вам заряд хорошего настроения на весь день!

Если вы не можете найти адвоката, который хорошо знает законы, найдите адвоката, который хорошо знает судью.

анекдот про юриста

Молодой адвокат начал свою речь в суде:

- То, что мой подзащитный решился обратиться именно ко мне, бесспорно, доказывает его невменяемость….

юрист шутки

Не понимаю, как юристы при спорах в суде удерживаются от фразы: "Ой, да тебе, муд*ку, бесполезно тут что-либо объяснять".

анекдот про хитрого адвоката

— Вы хороший адвокат или как? Говорю же вам, мне наркотики подкинули! Неужели нельзя это доказать?!

— Простите, но это просто невозможно…

— Почему?!

— Потому что у вас их из задницы вынули!

шутки про плохого юриста

Прибегает молодой сын-юрист к старому отцу-юристу и кричит:

— Отец, поздравь меня! Я выиграл дело, которое ты не мог выиграть всю свою жизнь!

А тот ему в ответ:

— Вот дурак, да я с него всю свою жизнь кормился!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.

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#Шутки #Юмор #День юриста #Анекдоты