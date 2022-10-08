В чем разница между юристом и Богом? Бог никогда не думает, что он юрист: новые анекдоты
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Улыбнитесь новому дню с нашими уморительными анекдотами ко Дню юриста
Начинаем выходные на веселой и позитивной ноте! "Телеграф" предлагает вам посмеяться над уморительными анекдотами и приколами про юристов, ведь сегодня их профессиональный праздник, который в Украине отмечается именно 8 октября.
Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от бесконечных новостей и подарят вам заряд хорошего настроения на весь день!
Если вы не можете найти адвоката, который хорошо знает законы, найдите адвоката, который хорошо знает судью.
Молодой адвокат начал свою речь в суде:
- То, что мой подзащитный решился обратиться именно ко мне, бесспорно, доказывает его невменяемость….
Не понимаю, как юристы при спорах в суде удерживаются от фразы: "Ой, да тебе, муд*ку, бесполезно тут что-либо объяснять".
— Вы хороший адвокат или как? Говорю же вам, мне наркотики подкинули! Неужели нельзя это доказать?!
— Простите, но это просто невозможно…
— Почему?!
— Потому что у вас их из задницы вынули!
Прибегает молодой сын-юрист к старому отцу-юристу и кричит:
— Отец, поздравь меня! Я выиграл дело, которое ты не мог выиграть всю свою жизнь!
А тот ему в ответ:
— Вот дурак, да я с него всю свою жизнь кормился!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.