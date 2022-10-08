В чем разница между юристом и Богом? Бог никогда не думает, что он юрист: новые анекдоты

Улыбнитесь новому дню с нашими уморительными анекдотами ко Дню юриста

Начинаем выходные на веселой и позитивной ноте! "Телеграф" предлагает вам посмеяться над уморительными анекдотами и приколами про юристов, ведь сегодня их профессиональный праздник, который в Украине отмечается именно 8 октября.

Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от бесконечных новостей и подарят вам заряд хорошего настроения на весь день!

Если вы не можете найти адвоката, который хорошо знает законы, найдите адвоката, который хорошо знает судью.

Молодой адвокат начал свою речь в суде: - То, что мой подзащитный решился обратиться именно ко мне, бесспорно, доказывает его невменяемость….

Не понимаю, как юристы при спорах в суде удерживаются от фразы: "Ой, да тебе, муд*ку, бесполезно тут что-либо объяснять".

— Вы хороший адвокат или как? Говорю же вам, мне наркотики подкинули! Неужели нельзя это доказать?! — Простите, но это просто невозможно… — Почему?! — Потому что у вас их из задницы вынули!

Прибегает молодой сын-юрист к старому отцу-юристу и кричит: — Отец, поздравь меня! Я выиграл дело, которое ты не мог выиграть всю свою жизнь! А тот ему в ответ: — Вот дурак, да я с него всю свою жизнь кормился!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.