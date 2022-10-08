С Днем юриста 2022! Самые лучшие открытки и картинки

В этот день нужно поздравлять всех работников в сфере юриспруденции

В эту субботу, согласно календарю праздников на октябрь-2022, отмечают свой профессиональный праздник украинские юристы. Дата неизменна – 8 октября.

День юриста празднуется в Украине с 1997 года. В этом году праздник был введен президентом Леонидом Кучмой. Именно 8 октября в 1016 году Ярослав Мудрый издал свод законов "Русская правда".

День юриста — профессиональный праздник людей, занимающихся юридической деятельностью. Его отмечают судьи, прокуроры, адвокаты, следователи, нотариусы, юрисконсультанты, правоведы. Эти люди отвечают за соблюдение прав и свобод граждан Украины.

"Телеграф" поздравляет с праздником всех людей, связанных с юридической профессией. Предлагаем отправить своим знакомым юристам красивую открытку к празднику, чтобы поднять им настроение и сделать приятно в их профессиональный праздник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники в Украине выпадают в октябре 2022 года.