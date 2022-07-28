Помыть кошку в ванной — это как провести обряд экзорцизма: новые шутки о братьях наших меньших

Прекрасная подборка веселых анекдотов о животных, которые вмиг поднимут вам настроение

Украинцы даже во время войны найдут повод для смеха. Сейчас в сети можно найти много шуток неудачах российских оккупантов или о смерти кровавого диктатора путина, но не забывает народ и о темах, которые не теряют своей актуальности даже в сложное для всех время.

"Телеграф" предлагает вам посмеяться над уморительными анекдотами и приколами про животных. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят вам заряд хорошего настроения на весь день.

В детстве думал, что усыпить животное — это дать ему снотворное, чтобы оно просто уснуло. Поэтому, когда кошка бесновалась по ночам, шептал маме, что нужно ее усыпить. К школьному психологу меня пару раз таки сводили…

Я сделал куклу вуду своей собаки только для того, чтобы не прекращать чесать ей пузико, пока я на работе.

А что нужно делать, если видишь, как животное, занесенное в Красную книгу, поедает растение, занесенное в Красную книгу?

Жена завела вторую кошку. А вот первая кошка считает, что лучше бы я завел вторую жену.

Ладно, я уже привык, что кошка пялится на нас во время секса. Но сегодня ее еще и стошнило.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.