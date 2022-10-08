З Днем юриста 2022! Найкращі листівки та картинки

Цього дня потрібно вітати всіх працівників у сфері юриспруденції

Цієї суботи, згідно з календарем свят на жовтень-2022, відзначають своє професійне свято українські юристи. Дата незмінна – 8 жовтня.

День юриста відзначається в Україні з 1997 року. Цього року свято було запроваджено президентом Леонідом Кучмою. Саме 8 жовтня 1016 року Ярослав Мудрий видав свід законів "Руська правда".

День юриста – професійне свято людей, які займаються юридичною діяльністю. Його відмічають судді, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, юрисконсультанти, правознавці. Ці люди відповідають за дотримання прав та свобод громадян України.

"Телеграф" вітає зі святом усіх людей, пов’язаних із юридичною професією. Пропонуємо відправити своїм знайомим юристам гарну листівку до свята, щоб підняти їм настрій та зробити приємно у їхнє професійне свято.

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята в Україні випадають у жовтні 2022 року.