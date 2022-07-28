Помити кішку у ванній — це як провести обряд екзорцизму: нові жарти про братів наших менших

Прекрасна добірка веселих анекдотів про тварин, які вмить піднімуть вам настрій

Українці навіть під час війни знайдуть привід для сміху. Зараз у мережі можна знайти багато жартів про невдачі російських окупантів або про смерть кривавого диктатора путіна, але не забуває народ і про теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у складний для всіх час.

"Телеграф" пропонує вам посміятися з кумедних анекдотів і приколів про тварин. Ми сподіваємося, що ці жарти відвернуть вас трохи від новин та подарують вам заряд гарного настрою на весь день.

У дитинстві думав, що приспати тварину — це дати їй снодійне, щоб вона просто заснула. Тому, коли кішка біснувалася ночами, шепотів мамі, що треба її приспати. До шкільного психолога мене кілька разів таки зводили…

Я зробив ляльку вуду своєї собаки тільки для того, щоб не припиняти чухати їй пузико, поки я на роботі.

А що треба робити, якщо бачиш, як тварина, занесена до Червоної книги, поїдає рослину, занесену до Червоної книги?

Дружина завела другу кішку. А ось перша кішка вважає, що краще я завів би другу дружину.

Гаразд, я вже звик, що кішка дивиться на нас під час сексу. Але сьогодні її ще й знудило.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.