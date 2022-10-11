Щоб перемогти армію рф, треба її спочатку догнати…: свіжі жарти на злобу дня

Сміх – це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою

Щоб не збожеволіти від новин, українці активно жартують. І варто відзначити, що це чудовий спосіб відволіктись, а також підтримати бойовий настрій, особливо після того, як росія нахабно обстріляла ракетами українські міста 10 жовтня.

У нас вже набралося безліч анекдотів про путіна та росіян, проте на цьому приколи не закінчуються, і з кожним днем їх ставатиме дедалі більше. Окупантам нас не залякати!

- Ну, все… Треба швидше перемагати. Я не можу більше ховатись у підвалі. Мені нема місця. Там уже картопля та консервація.

В результаті референдуму Лиман відійшов до України. В опитуванні брали участь Танки, Міномети, Гаубиці, Хаймерси…

Згідно з останніми опитуваннями, більшість українців не знають, який костюм обрати на Хелловін, бо їх більше нічого не лякає.

150 років тому у росії скасували право на володіння рабами. Але прогрес не стоїть на місці, і тепер у росії не існує жодного права взагалі.

Російський військовий з прізвиськом Людожер звернувся до мобілізованих росіян. З 19 вересня з 23 людей в нього залишилось тільки 7, тому йому дуже потрібні нові люди.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.