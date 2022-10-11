Чтобы победить армию рф, надо ее сначала догнать...: свежие шутки на злобу дня

Чтобы не сойти с ума от новостей, украинцы активно шутят. И стоит отметить, что это отличный способ отвлечься, а также поддержать боевое настроение, особенно после того, как россия нагло обстреляла ракетами украинские города 10 октября.

У нас уже набралось множество анекдотов о путине и россиянах, однако на этом приколы не заканчиваются, и с каждым днем их станет все больше. Оккупантам нас не запугать!

- Ну, все… Надо быстрее побеждать. Я не могу больше прятаться в подвале. Мне нет места. Там картофель и консервация.

В результате референдума Лиман отошел в Украину. В опросе участвовали Танки, Минометы, Гаубицы, Хаймерсы…

Согласно последним опросам, большинство украинцев не знают, какой костюм выбрать на Хэллоуин, потому что их больше ничего не пугает.

150 лет назад в россии отменили право на владение рабами. Но прогресс не стоит на месте, и теперь у россии не существует никакого права вообще.

Российский военный с прозвищем Людоед обратился к мобилизованным россиянам. С 19 сентября из 23 человек у него осталось только 7, поэтому ему очень нужны новые люди.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.