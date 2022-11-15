Українці першими застали таємничого Бенксі за роботою: як виглядає художник

За словами очевидців, Бенксі працює не сам.

Українцям вдалося побачити в роботі таємничого світового художника Бенксі, який нещодавно зобразив дівчинку-гімнастку на руїнах будинку в Бородянці. Про те, як виглядає відомий вуличний митець та як створює нові малюнки вдалося дізнатися кореспондентам ТСН, опитавши свідків.

Дізнатися, хто такий Бенксі, людство марно намагається близько 20 років. Ніхто ніколи не бачив відомого художника за роботою. І варто йому було завітати до України, як його відразу помітили жителі Бородянки. Декому вдалося навіть поговорити з ним.

"Ну він такий, щоб як великий, то невеликий. Худий, так. Він з борідкою. Десь років 45 до 50", — розповіла кореспонденту одна зі свідків.

За словами очевидців, з художником було ще троє помічників, серед яких одна дівчина. До руїн будинку група приїхала на авто. Художник сам малював графіті, використовуючи балончик. Трафарети йому подавали.

Гімнастка від Бенксі в Бородянці

Місцеві жителі Бородянки Ірина та Віра застали Бенксі за виконанням графіті з хлопчиком який тримав за комір чоловіка з чорним поясом, що лежав на підлозі. Поки той малював, жінки поспілкувалися з перекладачкою за запитали, що означає малюнок.

"Ну, різні версії… "Кінцева версія" — та, що Зеленський — маленький, а путін — здоровий, і той його душить. Сказали, ближче до тєми — з чорним поясом", — згадала Віра.

Жінка навіть показала точку, з якої Бенксі починав виконувати малюнок.

Подія трапилась два тижні тому і тоді на неї ніхто не звернув уваги. Все стало зрозуміло, коли Бенксі виклав світлину гімнастки у своєму Інстаграмі. Згодом художник і сам підтвердив свою присутність в Україні.

Журналісти та прихильники графіті Бенксі роками намагаються розгадати особу Бенксі. Більшість фанатів вважають, що графіті створює швейцарський художник Метр де Кассон, хоча сам митець це заперечує. Також існує припущення, що таємничі малюнки виконує британський музикант Роберт Дель Ная. Один зі свідків в Бородянці підтвердив схожість Бенксі з музикантом.

Діти на протитанковому їжаку

Всього художник Бенксі створив в Україні сім муралів у різних місцях України, включаючи столицю Київ, передмістя Ірпінь і місто Бородянка. Серед них "жінка в халаті у протигазі та з вогнегасником", "бородатий чоловік, що приймає ванну", "діти, що ніби гойдаються на протитанковому їжаку", графіті із зображенням пеніса, який служить ядерною боєголовкою, завантаженою на кузов броньованої машини.

Наразі в місцевій раді Бородянки міркують, як вберегти графіті Бенксі при демонтажі зруйнованих будинків, щоб їх побачили якомога більше людей.

Раніше ми писали про те, як росія веде війну зі спальними районами міст України та до яких наслідків це призводить.