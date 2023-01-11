Терміновий збір на автівку для бійців спецпідрозділу "Хорт" - захисників Бахмута

Бійці спецпідрозділу "Хорт" потребують нашої допомоги!

Зараз точаться запеклі бої за Бахмут — одну з ключових точок української оборони на Донеччині, — і наші захисники зазнають втрат, в тому числі і у техніці. У запеклих боях за місто бійці спецпідрозділу "Хорт" втратили останню автівку, комплекти дронів і тепловізорів. Необхідно терміново придбати заміну.

"Хорт" — підрозділ добровольців, який входить до складу 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка. Влітку і восени ці бійці звільняли Херсонщину від окупантів – зокрема, забезпечили повернення до росії у пакетах елітного підрозділу "вагнерівців" разом із начальником штабу найманців. Саме "Хорт" одним із перших заходив до Херсона.

І зараз захисники потребують нашої з вами допомоги, щоб відновити втрачене у боях.

Ціль – зібрати 1 500 000 гривень. Наразі зібрано вже майже 400 000 грн.

Долучайтесь до підтримки наших захисників:

Банка Монобанку:

https://send.monobank.ua/jar/3n44uCq2y7

Монобанк:

4441 1144 0482 2031

Приват:

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