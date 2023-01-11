Срочный сбор на автомобиль для бойцов спецподразделения "Хорт" — защитников Бахмута

Бойцы спецподразделения "Хорт" нуждаются в нашей помощи!

Сейчас ведутся ожесточенные бои за Бахмут — одну из ключевых точек украинской обороны на Донетчине, — и наши защитники несут потери, в том числе и в технике. В ожесточенных боях за город бойцы спецподразделения "Хорт" потеряли последний автомобиль, комплекты дронов и тепловизоров. Необходимо срочно приобрести замену.

"Хорт" — подразделение добровольцев, входящее в состав 57-й отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко. Летом и осенью эти бойцы освобождали Херсонщину от оккупантов – в частности, обеспечили возвращение в Россию в пакетах элитного подразделения "вагнеровцев" вместе с начальником штаба наемников. Именно "Хорт" одним из первых заходил в Херсон.

И сейчас защитники нуждаются в нашей с вами помощи, чтобы восстановить утраченное в боях.

Цель – собрать 1500000 гривен. В настоящее время собрано уже почти 400 000 грн.

Присоединяйтесь к поддержке наших защитников:

Банка Монобанка:

https://send.monobank.ua/jar/3n44uCq2y7

Монобанк:

4441 1144 0482 2031

Приват:

4149 6293 1296 0792