Пел на улице, а попал в оперу: в Германии сбылась мечта пенсионера из Украины (видео)

Олег Яновицкий никогда не думал, что сам будет петь в опере, хотя очень любил это искусство

Иногда наши мечты сбываются самым странным способом, как это произошло с Олегом Яновицким. Он учитель физики из Киева, вышел на пенсию и вынужден был убегать от войны в Германию, где, к слову, украинцам недавно увеличили финансовую помощь.

Как рассказывает "DW", Олег всегда возлюбил оперу. Он с детства увлекался этим искусством.

"Я всю жизнь любил оперу, с детства я ходил в оперу и пел, но никогда не мог даже подумать, что я когда-нибудь буду петь в опере", — рассказывает певец. В свое время он только играл в любительском театре. После большого вторжения россии в Украину Яновичский переехал в Германию, где решил применить свой талант пения на практике. На улицах города Бонн он исполнял оперы на украинском языке, и это очень нравилось немцам.

Затем Олега заметили и пригласили на прослушивание в профессиональный Боннский театр. И ему удалось попасть в хор.

"Я познакомился с Юлией Парнас. Она давно здесь работает. Она как профессионал, которая пела в этом хоре 12 лет, сказала: Я могу организовать тебе прослушивание, у тебя хороший голос", — рассказывает Олег.

Он очень волновался перед прослушиванием. Несмотря на то, что у мужчины не было профессионального опыта, прослушивание прошло успешно. Олега приняли в хор.

"Он исполнил арию Дона Базилио из "Севильского цирюльника" на русском. Я услышал ее на русском впервые и сказал, что у него прекрасный украинский бас", — рассказывает Марко Медвед, хормейстер. По словам Марка, Олега сперва приняли по гуманитарным причинам, сочувствию. Предложили приобщиться к репетиции спектакля. Олег очень много работал и активно участвовал, поэтому вскоре участвовал во всех проектах. Первым выступлением Олега в составе хора стала опера "Азраил" композитора Альберто Франкетти.

Сейчас Олег сотрудничает с театром. В марте он будет петь в опере "Сибирь" композитора Умберто Джордано. Несмотря на это, он продолжает петь на улицах Бонна. Ему это хобби нравится, а также позволяет заработать. Кроме того, прохожим нравятся украинские песни.

"Много раз было такое — человек проходит мимо меня, слышит украинскую песню, улыбается и останавливается. Я думаю, украинец, наверное, потому что украинцев здесь много. Я допеваю, спрашиваю, вы из Украины? Нет. Оказывается немцы, просто им понравилось. Они не знали, что это украинская песня", — рассказывает хорист.

Часть денег Олег жертвует в ВСУ. Также он поет на благотворительных концертах для украинцев.

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