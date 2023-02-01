Обращайтесь к волонтерам и готовьтесь к бюрократии: как беженцам из Украины добраться до Германии

Если вы хотите остаться дольше, чем на три месяца, нужно зарегистрироваться в разных инстанциях

Украинские беженцы продолжают прибывать в страны Европы. Несмотря на определенное осложнение для выезда отдельным группам граждан, желающих уехать подальше от войны находится немало. Среди пользующихся популярностью стран есть и Германия.

Согласно данным, размещенным на Visit Ukraine Today, украинцам для приезда в Германию виза не требуется. Взрослым нужно иметь ID-карту или паспорт, а детям — паспорт или свидетельство о рождении. Находиться в стране разрешено до 90 дней без регистрации, а затем потребуется заявка на обретение статуса временной защиты.

Официальный сайт Берлинской канцелярии сообщает о нескольких важных моментах:

на вокзале могут действовать криминальные элементы – если вам нужна помощь, обращайтесь к палатке "Welcome Hall Land Berlin" на Вашингтонской площади перед вокзалом,

если вы хотите остаться после 90 дней в Берлине, то нужно иметь не только подать заявление на разрешение на пребывание, но и зарегистрироваться именно в Берлине,

еще до согласования или отклонения вашего заявления вы имеете право на трудоустройство и подачу заявления на получение социальной помощи,

после подачи заявления вы получите документ ПДФ, подтверждающий представление. На его основании – до даты собеседования – вы легально находитесь на территории Германии и имеете право на трудоустройство,

зарегистрироваться как беженец можно во всех немецких городах,

переезд поездом в Германию для беженцев безвозмездный, а во время поездки обеспечат питанием,

для тех, кто едет автомобилем иметь нужно страховку гражданской ответственности.

Большинство украинцев направляются в Германию через Польшу. Следует знать, что в этой стране недавно изменили правила повторного въезда. Есть также поезда и из Чехии.