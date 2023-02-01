Обращайтесь к волонтерам и готовьтесь к бюрократии: как беженцам из Украины добраться до Германии
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Если вы хотите остаться дольше, чем на три месяца, нужно зарегистрироваться в разных инстанциях
Украинские беженцы продолжают прибывать в страны Европы. Несмотря на определенное осложнение для выезда отдельным группам граждан, желающих уехать подальше от войны находится немало. Среди пользующихся популярностью стран есть и Германия.
Согласно данным, размещенным на Visit Ukraine Today, украинцам для приезда в Германию виза не требуется. Взрослым нужно иметь ID-карту или паспорт, а детям — паспорт или свидетельство о рождении. Находиться в стране разрешено до 90 дней без регистрации, а затем потребуется заявка на обретение статуса временной защиты.
Официальный сайт Берлинской канцелярии сообщает о нескольких важных моментах:
- на вокзале могут действовать криминальные элементы – если вам нужна помощь, обращайтесь к палатке "Welcome Hall Land Berlin" на Вашингтонской площади перед вокзалом,
- если вы хотите остаться после 90 дней в Берлине, то нужно иметь не только подать заявление на разрешение на пребывание, но и зарегистрироваться именно в Берлине,
- еще до согласования или отклонения вашего заявления вы имеете право на трудоустройство и подачу заявления на получение социальной помощи,
- после подачи заявления вы получите документ ПДФ, подтверждающий представление. На его основании – до даты собеседования – вы легально находитесь на территории Германии и имеете право на трудоустройство,
- зарегистрироваться как беженец можно во всех немецких городах,
- переезд поездом в Германию для беженцев безвозмездный, а во время поездки обеспечат питанием,
- для тех, кто едет автомобилем иметь нужно страховку гражданской ответственности.
Большинство украинцев направляются в Германию через Польшу. Следует знать, что в этой стране недавно изменили правила повторного въезда. Есть также поезда и из Чехии.