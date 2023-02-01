Звертайтесь до волонтерів і готуйтесь до бюрократії: як біженцям з України дістатися Німеччини

Якщо ви бажаєте лишитись довше ніж на три місяці треба реєструватися у різних інстанціях

Українські біженці продовжують прибувати в країни Європи. Не дивлячись на певне ускладнення для виїзду окремим групам громадян, бажаючих поїхати якомога далі від війни знаходиться чимало. Серед країн, які користуються популярністю є й Німеччина.

Згідно з даними, розміщеними на Visit Ukraine Today, українцям для приїзду в Німеччину віза не потрібна. Дорослим треба мати ID-картку чи паспорт, а дітям — паспорт чи свідоцтво про народження. Перебувати в країні дозволено до 90 днів без реєстрації, а потім знадобиться заявка на набуття статусу тимчасового захисту.

Офіційний сайт Берлінської канцелярії повідомляє про кілька важливих моментів:

на вокзалі можуть діяти кримінальні елементи — якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до намету "Welcome Hall Land Berlin" на Вашингтонській площі перед вокзалом,

якщо ви бажаєте лишитись після 90 днів у Берліні, то треба мати не тільки подати заяву на дозвіл на перебування, а й зареєструватися саме у Берліні,

ще до погодження або відхилення вашої заяви ви маєте право на працевлаштування й подання заяви на отримання соціальної допомоги,

після подання заяви ви отримаєте документ ПДФ, що підтверджує подання. На його підставі – до дати співбесіди – ви легально перебуваєте на території Німеччини й маєте право на працевлаштування,

зареєструватися як біженець можна в усіх німецьких містах,

переїзд потягом до Німеччини для біженців безоплатний, а під час поїздки забезпечать харчуванням,

для тих, хто їде автівкою мати треба страховку цивільної відповідальності.

Більшість українців прямує до Німеччини через Польщу. Варто знати, що в цій країні нещодавно змінили правила повторного в'їзду. Є також потяги і з Чехії.