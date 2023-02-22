Співав на вулиці, а потрапив в оперу: у Німеччині здійснилася мрія пенсіонера з України (відео)

Олег Яновицький ніколи не думав, що сам співатиме в опері, хоча дуже любив це мистецтво

Іноді наші мрії здійснюються у найбільш дивний спосіб, як це сталося із Олегом Яновицьким. Він вчитель фізики з Києва, вийшов на пенсію та змушений був тікати від війни до Німеччини, де, до слова, українцям нещодавно збільшили фінансову допомогу.

Як розповідає "DW", Олег завжди улюбив оперу. Він з дитинства захоплювався цим мистецтвом.

"Я все життя любив оперу, з дитинства я ходив до опери і співав, але ніколи не міг навіть подумати, що я колись буду співати в опері", — розповідає співак. Свого часу він лише грав в аматорському театрі.

Після великого вторгнення росії в Україну Яновицький переїхав до Німеччини, де вирішив застосувати свій талант співати на практиці. На вулицях міста Бонн він виконував опери українською мовою і це дуже подобалося німцям.

Згодом Олега помітили і запросили на прослуховування у професійний Боннський театр. І йому вдалося потрапити до хору.

"Я познайомився з Юлією Парнас. Вона давно тут працює. Вона, як професіонал, яка співала у цьому хорі 12 років, сказала: Я можу організувати тобі прослуховування, в тебе хороший голос", — розповідає Олег.

Він дуже хвилювався перед прослуховуванням. Попри те, що у чоловіка не було професійного досвіду, прослуховування пройшло успішно. Олега прийняли в хор.

"Він виконав арію Дона Базіліо з "Севільського цирульника" російською. Я почув її російською вперше і сказав, що у нього прекрасний український бас", — розповідає Марко Медвед, хормейстер. За словами Марка, Олега спершу прийняли з гуманітарних причин, співчуття. Запропонували долучитися до репетиції вистави. Він дуже багато працював та активно брав участь, тож незабаром брав участь у всіх проєктах. Першим виступом Олега у складі хору стала опера "Азраїл" композитора Альберто Франкетті.

Тож нині колишній вчитель фізики співпрацює з театром. У березні він співатиме в опері "Сибір" композитора Умберто Джордано. Попри це хорист продовжує співати на вулицях Бонна. Йому це хобі подобається, а також дозволяє заробити. Крім того, перехожим подобаються українські пісні.

"Багато разів було таке — людина проходить повз мене, чує українську пісню, посміхається і зупиняється. Я думаю, українець, мабуть, бо українців тут багато. Я доспівую, питаю, ви з України? Ні. Виявляється німці, просто їм сподобалося. Вони не знали, що це українська пісня", — розповідає хорист.

Частину грошей Олег жертвує на ЗСУ. Також він співає на благодійних концертах для українців.

Дізнавайтеся також, як біженцям з України потрапити до Німеччини — "Телеграф" розповідає про важливі подробиці для проживання у цій країні. Тим часом ЄС може значно покращити умови для перебування українців.