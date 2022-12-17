"Люк Скайуокер" собирает деньги на БПЛА для ВСУ: чем они помогут украинским защитникам

Актер призвал мировое сообщество не стоять в стороне

Американский актер Марк Хэммил, известный по роли Люка Скайуокера из фильмов "Звездные войны", решил в очередной раз помочь ВСУ с оборудованием и объявил сбор на 10 дронов RQ-35 Heidrun для украинских защитников.

Как сообщается на сайте государственной платформы UNITED24, амбассадором которой является Хэммил, эти БПЛА датского производства уже были оценены бойцами ВСУ за простоту и надежность.

"Фильмы учат нас, что в самые трудные времена, когда зло атакует добро, когда тьма нападает на свет, супергерои всегда приходят на помощь. Но в реальности все не так, как в кино", — сказал он.

По его словам, хоть в реальном мире нет супергероев, однако в нем есть миллионы людей, выступивших против реального зла.

Он подчеркнул, что помочь этим людям могут даже те, кто находится далеко от фронта.

"Я призываю поддержать храбрых украинцев, которые прямо сейчас противостоят злу", — сказал он в своем обращении к мировому сообществу.

Весной из Дании уже поступили 25 дронов RQ-35 Heidrun, которые отлично зарекомендовали себя в качестве разведывательных аппаратов. К его преимуществам причисляют возможность летать даже в местах, где не работают спутниковые системы навигации, его можно быстро собрать и запустить с рук, а еще он умеет продолжать работу в полностью автономном режиме.

Что известно о дроне:

Время развертывания: 5 мин

Время полета: 90 минут (1,5 часа).

Вес полезной нагрузки: 2,3 кг

Обзор камеры: 360 градусов

Крейсерская скорость: 60 км/ч

Потолок высоты: 3,5 км

RQ-35 Heidrun

Как сообщалось ранее, накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о сборе средств на армию морских беспилотников и призвал всех желающих приобщаться.