"Люк Скайуокер" збирає гроші на БПЛА для ЗСУ: чим вони допоможуть українським захисникам

Актор закликав світову спільноту не стояти осторонь

Американський актор Марк Хемміл, відомий за роллю Люка Скайуокера з фільмів "Зоряні війни", вирішив вкотре допомогти ЗСУ з обладнанням і оголосив збір на 10 дронів RQ-35 Heidrun для українських захисників.

Як повідомляється на сайті державної платформи UNITED24, амбасадором якої є Хемміл, ці БПЛА данського виробництва вже були оцінені бійцями ЗСУ за простоту та надійність.

"Фільми вчать нас, що у найважчі часи, коли зло атакує добро, коли темрява нападає на світ, супергерої завжди приходять на допомогу. Але насправді все не так, як у кіно", — сказав він.

За його словами, хоч у реальному світі немає супергероїв, однак у ньому є мільйони людей, які виступили проти реального зла.

Він наголосив, що допомогти цим людям можуть навіть ті, хто знаходиться далеко від фронту.

"Я закликаю підтримати хоробрих українців, які прямо зараз протистоять злу", — сказав він у своєму зверненні до світової спільноти.

Навесні з Данії вже надійшли 25 дронів RQ-35 Heidrun, які відмінно зарекомендували себе як розвідувальні апарати. До його переваг відносять можливість літати навіть у місцях, де не працюють супутникові системи навігації, його можна швидко зібрати та запустити з рук, а ще він вміє продовжувати роботу у повністю автономному режимі.

Що відомо про дрон:

Час розгортання: 5 хв

Час польоту: 90 хвилин (1,5 години).

Вага корисного навантаження: 2,3 кг

Огляд камери: 360 градусів

Крейсерська швидкість: 60 км/год

Стеля висоти: 3,5 км

RQ-35 Heidrun

Як повідомлялося раніше, напередодні президент України Володимир Зеленський оголосив про збір коштів на армію морських безпілотників та закликав усіх охочих долучатися.