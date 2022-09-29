Головний джедай "Зоряних війн" допоможе у збиранні грошей на українську "Армію дронів"

Марк Гемілл погодився стати амбасадором United24

У четвер, 29 вересня, на 218-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що актор і сценарист Марк Гемілл став послом фандрейзингової платформи United24.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook. Сторони провели онлайн-розмову напередодні.

"Американський актор, виконавець ролі Люка Скайуокера у "Зоряних війнах" Марк Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи United24. Він перший амбасадор, який допомагатиме збирати кошти на підтримку наших захисників, на "Армію дронів". Це складна, але дуже важлива місія. Марку, впевнені, ви з нею неодмінно впораєтеся. Дякуємо за підтримку українського народу у нашій боротьбі за свою свободу", — написав Зеленський.

Довідка: Люк Скайуокер — один із головних персонажів всесвіту "Зоряні війни". Перший фільм про пригоди в космосі було випущено у 1977 році.

Додамо, раніше послами United24 стали футболіст Андрій Шевченко, тенісистка Еліна Світоліна, актор Лів Шрайбер, гурт Imagine Dragons, дизайнер Демна Гвасалія, вокалістка Барбра Стрейзанд.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до мобілізованих росіян. Напередодні президент України провів серію важливих переговорів із лідерами Туреччини та Німеччини. Крім того, глава держави поспілкувався з прем’єр-міністрами Великої Британії та Канади.