Зеленський зідзвонився з Ердоганом і Шольцем: про що говорили

Глави держав торкнулися теми псевдореферендумів рф на окупованих територіях України

У середу, 28 вересня, на 217-й день повномасштабного вторгнення росії президент України Володимир Зеленський провів важливі телефонні дзвінки.

Про предметну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook. Темою розмови стали так звані "референдуми", які росія провела на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Крім того, Зеленський подякував своєму турецькому колезі за допомогу у звільненні з російського полону героїв "Азовсталі".

"Мав предметну розмову з Президентом Туреччини. Подякував за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за принципову позицію щодо невизнання незаконних псевдореферендумів, які Росія провела на окупованих територіях. Ми дуже цінуємо особисту роль пана Ердогана в організації нещодавнього обміну військовополонених і наданні прихистку українським командирам", — написав Зеленський.

Крім того, президент України провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомила пресслужба урядового сайту Німеччини. Повідомляється, що ФРН продовжуватиме надавати Україні політичну, фінансову, гуманітарну підтримку, а також постачати зброю. Крім того, Шольц заявив, що Німеччина ніколи не визнає результатів "референдумів".

"Про ситуацію на незаконно окупованих росією територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, Канцлер підкреслив, що Німеччина ніколи не визнає результати фіктивних "референдумів"", — йдеться у повідомленні.

Раніше Зеленський під час свого виступу на РБ ООН розповів, як зупинити росію. Крім того, глава держави вважає, що рф веде світ до ядерної катастрофи.