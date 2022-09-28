Зеленский созвонился с Эрдоганом и Шольцом: о чем говорили

Главы государств затронули тему псевдореферендумов рф на оккупированных территориях Украины

В среду, 28 сентября, на 217-й день полномасштабного вторжения рф президент Украины Владимир Зеленский провел важные телефонные звонки.

О предметном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом глава государства сообщил на своей странице в Facebook. Темой разговора стали так называемые "референдумы", которые рф провела на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Зеленский поблагодарил своего турецкого коллегу за помощь в освобождении из российского плена героев "Азовстали".

"Был предметный разговор с Президентом Турции. Поблагодарил за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также принципиальную позицию относительно непризнания незаконных псевдореферендумов, которые Россия провела на оккупированных территориях. Мы очень ценим личную роль господина Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленных и предоставлении убежища украинским командирам", — написал Зеленский.

Кроме того, президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщила пресс-служба правительственного сайта Германии. Сообщается, что ФРГ продолжит оказывать Украине политическую, финансовую, гуманитарную поддержку, а также поставлять оружие. Кроме того, Шольц заявил, что Германия никогда не признает результаты "референдумов".

"О ситуации на незаконно оккупированных россией территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, Канцлер подчеркнул, что Германия никогда не признает результаты фиктивных "референдумов", — гласит сообщение.

Ранее Зеленский во время своего выступления на СБ ООН рассказал, как остановить россию. Кроме того, глава государства считает, что рф ведет мир к ядерной катастрофе.