Зеленський зідзвонюється зі світовими лідерами: тепер поговорив з Трасс і Трюдо

Глава держави чекає на рішучу відповідь цивілізованих країн на так звані "референдуми" росії

Після розмови з лідерами Німеччини та Туреччини президент України Володимир Зеленський поспілкувався із головами Великої Британії та Канади.

Про телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс у середу, 28 вересня, глава держави повідомив на своїй сторінці у Twitter. Зеленський очікує від Лондона рішучої відповіді на російські "референдуми" на окупованих територіях України.

"Велика Британія завжди була одним із лідерів підтримки України. Очікуємо на лідерство Лондона і в реакції на російські псевдореферендуми. Відповіддю має бути лише посилення військової та фінансової підтримки України", — написав Зеленський. До речі, раніше він став першим іноземним лідером, з яким Трасс провела телефонну розмову на посаді прем’єр-міністра Сполученого Королівства.

Крім того, у середу президент України провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зеленський висловив подяку канадській стороні за принципову позицію щодо невизнання псевдореферендумів.

"Мета цих фейкових референдумів — анексія нових українських земель", — заявив Зеленський.

Раніше нова прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відповіла на вітання від Зеленського. Напередодні президент України розповів, як покарати росію за "референдуми" на окупованих територіях України.