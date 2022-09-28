Зеленский созванивается с мировыми лидерами: теперь поговорил с Трасс и Трюдо

Глава государства ждет решительного ответа цивилизованных стран на так называемые "референдумы" рф

После разговора с лидерами Германии и Турции президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами Великобритании и Канады.

О телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс в среду, 28 сентября, глава государства сообщил на своей странице в Twitter. Зеленский ожидает от Лондона ответных действий на российские "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

"Великобритания всегда была одним из лидеров поддержки Украины. Ожидаем лидерство Лондона и в реакции на российские псевдореферендумы. Ответом должно быть только усиление военной и финансовой поддержки Украины", — написал Зеленский. К слову, ранее он стал первым иностранным лидером, с которым Трасс провела телефонный разговор в должности премьер-министра Соединенного Королевства.

Кроме того, в среду президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Зеленский выразил благодарность канадской стороне за принципиальную позицию по непризнанию псевдореферендумов.

"Цель этих фейковых референдумов – аннексия новых украинских земель", — заявил Зеленский.

Ранее новая премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на поздравление от Зеленского. Накануне президент Украины рассказал, как наказать россию за "референдумы" на оккупированных территориях Украины.